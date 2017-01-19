Статус наукограда Российской Федерации продлен Бийску до 2032 года

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 24.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года опережающими темпами росло производство транспортных средств и оборудования 24.01.2017: В интернете начал работу информационный портал «Алтайские продукты» 24.01.2017: Внимание руководителей некоммерческих организаций! 20.01.2017: Наши в финале 20.01.2017: Новый МУП приступил к работе 20.01.2017: Подарки к Рождеству 20.01.2017: Первое заседание 19.01.2017: В Алтайском крае сохраняется положительная международная миграция 19.01.2017: В Алтайском крае растет заработная плата в сельском хозяйстве и промышленности 19.01.2017: Госуслуги: как и где получить охотничий билет 19.01.2017: За 11 месяцев 2016 года прибыль крупных и средних организаций Алтайского края составила 32 млрд. рублей


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... 4025 человек
сегодня являются читателями
МУК «Центральная районная библиотека Ключевского района», 941 из их числа –
это дети до 14 лет.

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

Статус наукограда Российской Федерации продлен Бийску до 2032 года

Соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации о сохранении статуса наукограда Российской Федерации за Бийском (Алтайский край) до 2032 года подписано 19 января 2017 года.

Сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания в Правительстве Алтайского края Губернатор Александр Карлин поручил подготовить к подписанию Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Алтайского края, в соответствии с которым в 2017 году Бийску на развитие инфраструктуры выделят из федерального бюджета более 100 миллионов рублей. С учетом Стратегии социально-экономического развития Бийска как наукограда РФ эти средства направят на ремонт объектов социальной сферы и развитие дорожной отрасли.

Впервые статус наукограда присвоен Бийску в 2006 году, в 2011 году он продлен еще на 5 лет. За это время на развитие социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Бийска из федерального бюджета выделено более 1,8 миллиарда рублей.

В соответствии с новым федеральным законодательством срок присвоения статуса наукограда увеличен с 5 до 15 лет, пояснили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

По материалам официального сайта Алтайского края

сегодня.


Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web