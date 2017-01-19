Статус наукограда Российской Федерации продлен Бийску до 2032 года

Сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания в Правительстве Алтайского края Губернатор Александр Карлин поручил подготовить к подписанию Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Алтайского края, в соответствии с которым в 2017 году Бийску на развитие инфраструктуры выделят из федерального бюджета более 100 миллионов рублей. С учетом Стратегии социально-экономического развития Бийска как наукограда РФ эти средства направят на ремонт объектов социальной сферы и развитие дорожной отрасли.

Впервые статус наукограда присвоен Бийску в 2006 году, в 2011 году он продлен еще на 5 лет. За это время на развитие социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Бийска из федерального бюджета выделено более 1,8 миллиарда рублей.

В соответствии с новым федеральным законодательством срок присвоения статуса наукограда увеличен с 5 до 15 лет, пояснили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

По материалам официального сайта Алтайского края

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