В Алтайском крае по итогам 2016 года опережающими темпами росло производство транспортных средств и оборудования

Сводный индекс промышленного производства за 2016 год составил 101,4%, тогда как по итогам 2015 года — 100,1%. Предварительные данные опубликовал Алтайкрайстат.

В обрабатывающих производствах в 2016 году объем выпуска продукции вырос на 1,7%. Положительную динамику регистрируют в производстве машин и оборудования (118,1%), производстве кожи, изделий из кожи и обуви (в 1,5 раза), производстве кокса (100,5%). В пищевой и перерабатывающей промышленности индекс производства сложился на уровне 105,3%, что превышает не только рост 2015 года (101,4%), но и среднегодовое значение за последние 10 лет (104,7%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды рост выпуска составил 102,5%, пояснили в Министерстве экономического развития.

Справка: За 2006–2015 годы объем промышленного производства в Алтайском крае вырос на 58,8% при среднероссийском значении 17,2%. В обрабатывающих производствах объем выпуска продукции за этот период увеличился на 63,3% при росте в среднем по России 24,4%.

По материалам официального сайта Алтайского края

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