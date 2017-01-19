Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 24.01.2017: Статус наукограда Российской Федерации продлен Бийску до 2032 года 24.01.2017: В интернете начал работу информационный портал «Алтайские продукты» 24.01.2017: Внимание руководителей некоммерческих организаций! 20.01.2017: Наши в финале 20.01.2017: Новый МУП приступил к работе 20.01.2017: Подарки к Рождеству 20.01.2017: Первое заседание 19.01.2017: В Алтайском крае сохраняется положительная международная миграция 19.01.2017: В Алтайском крае растет заработная плата в сельском хозяйстве и промышленности 19.01.2017: Госуслуги: как и где получить охотничий билет 19.01.2017: За 11 месяцев 2016 года прибыль крупных и средних организаций Алтайского края составила 32 млрд. рублей


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 2543 человека,проживающих в Ключевском районе, имеют звание «Ветеран труда», в том числе 125 жителям нашего района соответствующее удостоверение было вручено в январе-августе 2011 года.

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В Алтайском крае по итогам 2016 года опережающими темпами росло производство транспортных средств и оборудования
В 2016 году индекс производства по виду деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» составил 125,3%, что на 8 процентных пунктов выше, чем в январе-ноябре 2015 года.

Сводный индекс промышленного производства за 2016 год составил 101,4%, тогда как по итогам 2015 года — 100,1%. Предварительные данные опубликовал Алтайкрайстат.

В обрабатывающих производствах в 2016 году объем выпуска продукции вырос на 1,7%. Положительную динамику регистрируют в производстве машин и оборудования (118,1%), производстве кожи, изделий из кожи и обуви (в 1,5 раза), производстве кокса (100,5%). В пищевой и перерабатывающей промышленности индекс производства сложился на уровне 105,3%, что превышает не только рост 2015 года (101,4%), но и среднегодовое значение за последние 10 лет (104,7%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды рост выпуска составил 102,5%, пояснили в Министерстве экономического развития.

Справка: За 2006–2015 годы объем промышленного производства в Алтайском крае вырос на 58,8% при среднероссийском значении 17,2%. В обрабатывающих производствах объем выпуска продукции за этот период увеличился на 63,3% при росте в среднем по России 24,4%.

По материалам официального сайта Алтайского края

сегодня.


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