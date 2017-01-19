В Алтайском крае по итогам 2016 года объем производства сельхозпродукции увеличился на 12,4%

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 25.01.2017: ГИС ЖКХ: сервис лучше - кварплата проще 24.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года опережающими темпами росло производство транспортных средств и оборудования 24.01.2017: Статус наукограда Российской Федерации продлен Бийску до 2032 года 24.01.2017: В интернете начал работу информационный портал «Алтайские продукты» 24.01.2017: Внимание руководителей некоммерческих организаций! 20.01.2017: Наши в финале 20.01.2017: Новый МУП приступил к работе 20.01.2017: Подарки к Рождеству 20.01.2017: Первое заседание 19.01.2017: В Алтайском крае сохраняется положительная международная миграция 19.01.2017: В Алтайском крае растет заработная плата в сельском хозяйстве и промышленности


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... 4025 человек
сегодня являются читателями
МУК «Центральная районная библиотека Ключевского района», 941 из их числа –
это дети до 14 лет.

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

В Алтайском крае по итогам 2016 года объем производства сельхозпродукции увеличился на 12,4%
Такие предварительные данные приводит Алтайкрайстат. За 2016 год объем выпуска сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае увеличился в сопоставимых ценах на 12,4% и составил 163 млрд. рублей.

Опережающими темпами росло производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 131,5%. Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло на 19,7% к уровню 2015 года, в том числе коров — на 18,6%. Производство молока увеличилось в 1,3 раза, яиц — в 2,4 раза, мяса — в 1,2 раза.

Сельхозорганизации увеличили выпуск продукции на 14% к уровню 2015 года.

В растениеводстве объем производства вырос на 25,2% к уровню 2015 года. В 2016 году собран урожай около 5 млн. тонн зерна — это четвертое место среди регионов России. В крае собрали более 625 тыс. тонн гречихи — это около половины общероссийского урожая, достигнут исторический максимум по производству сахарной свеклы — накопали более 1,1 млн. тонн.

Регион сохраняет лидирующие позиции в СФО по производству продукции животноводства: за 2016 год в крае произведено 316,7 тыс.тонн мяса, более 1,4 млн. тонн молока.

Справка: За 2006–2016 годы объем производства продукции сельского хозяйства в Алтайском крае увеличен в 1,6 раза. В крестьянских (фермерских) хозяйствах производство сельхозпродукции за этот период возросло в 3,5 раза, в сельхозорганизациях — в 1,6 раза.

По материалам официального сайта Алтайского края

25 Января.


Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web