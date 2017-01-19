В Алтайском крае по итогам 2016 года объем производства сельхозпродукции увеличился на 12,4%

Опережающими темпами росло производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 131,5%. Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло на 19,7% к уровню 2015 года, в том числе коров — на 18,6%. Производство молока увеличилось в 1,3 раза, яиц — в 2,4 раза, мяса — в 1,2 раза.

Сельхозорганизации увеличили выпуск продукции на 14% к уровню 2015 года.

В растениеводстве объем производства вырос на 25,2% к уровню 2015 года. В 2016 году собран урожай около 5 млн. тонн зерна — это четвертое место среди регионов России. В крае собрали более 625 тыс. тонн гречихи — это около половины общероссийского урожая, достигнут исторический максимум по производству сахарной свеклы — накопали более 1,1 млн. тонн.

Регион сохраняет лидирующие позиции в СФО по производству продукции животноводства: за 2016 год в крае произведено 316,7 тыс.тонн мяса, более 1,4 млн. тонн молока.

Справка: За 2006–2016 годы объем производства продукции сельского хозяйства в Алтайском крае увеличен в 1,6 раза. В крестьянских (фермерских) хозяйствах производство сельхозпродукции за этот период возросло в 3,5 раза, в сельхозорганизациях — в 1,6 раза.

По материалам официального сайта Алтайского края

25 Января.