В Алтайском крае рост промышленного производства по итогам 2016 года выше, чем в среднем по России

Всфере обрабатывающих производств рост выпуска промышленной продукции в краеза 2016 годувеличился на 1,7% (по России – на 0,1%).

По итогам 2016 года в регионе отмечаются высокие темпы роста в сельхозмашиностроении – 134,5%, в производстве грузовых вагонов – 127,8%, основных химических веществ – 110,1%. В пищевой и перерабатывающей промышленности индекс производства составил 105,3%.

Справочно:

За последние 11 лет темп роста промышленного производства в Алтайском крае значительно выше, чем в среднем по России: индекс промышленного производства по краю за этот период составил 161% при среднероссийском значении – 118,5%. В обрабатывающих производствах объем выпуска продукции в регионе увеличился в 1,7 раза при росте в среднем по России в 1,3 раза.

сегодня.