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На ленту новостей 27.01.2017: В IV квартале 2016 года среднедушевые денежные доходы в Алтайском крае увеличились на 25,6% 27.01.2017: В 600 населенных пунктах края разрешена торговля без кассовых аппаратов. 25.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года объем производства сельхозпродукции увеличился на 12,4% 25.01.2017: ГИС ЖКХ: сервис лучше - кварплата проще 24.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года опережающими темпами росло производство транспортных средств и оборудования 24.01.2017: Статус наукограда Российской Федерации продлен Бийску до 2032 года 24.01.2017: В интернете начал работу информационный портал «Алтайские продукты» 24.01.2017: Внимание руководителей некоммерческих организаций! 20.01.2017: Наши в финале 20.01.2017: Новый МУП приступил к работе 20.01.2017: Подарки к Рождеству


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Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

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В Алтайском крае рост промышленного производства по итогам 2016 года выше, чем в среднем по России


В Алтайском крае за 2016 год индекс промышленного производства составил 101,4%при среднем значении по России – 101,1%. Такие данные приводит Росстат. Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями превысил 306 млрд.руб.

Всфере обрабатывающих производств рост выпуска промышленной продукции в краеза 2016 годувеличился на 1,7% (по России – на 0,1%).

По итогам 2016 года в регионе отмечаются высокие темпы роста в сельхозмашиностроении – 134,5%, в производстве грузовых вагонов – 127,8%, основных химических веществ – 110,1%. В пищевой и перерабатывающей промышленности индекс производства составил 105,3%.

Справочно:

За последние 11 лет темп роста промышленного производства в Алтайском крае значительно выше, чем в среднем по России: индекс промышленного производства по краю за этот период составил 161% при среднероссийском значении – 118,5%. В обрабатывающих производствах объем выпуска продукции в регионе увеличился в 1,7 раза при росте в среднем по России в 1,3 раза.

сегодня.

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