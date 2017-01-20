В 600 населенных пунктах края разрешена торговля без кассовых аппаратов.

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Такое послабление предусмотрено для организаций и индивидуальных предпринимателей в населенных пунктах, находящихся в труднодоступной и отдаленной местности.
Перечень населенных пунктов утвержден Постановлением Администрации Алтайского края от 23 декабря 2016 года №432.
В перечень вошли отдельные села и поселки г. Славгорода и следующих районов: Алейский, Алтайский, Баевский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский.
При этом обязательным условием работы без контрольно-кассового аппарата является выдача покупателюпо его требованиюдокумента, подтверждающего факт осуществления расчета.
Для хозяйствующих субъектов иных населенных пунктов (не перечисленных в утвержденном Перечне) применение контрольно-кассовой техники при оплате товаров и услуг остается обязательным.
сегодня.