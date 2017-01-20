В IV квартале 2016 года среднедушевые денежные доходы в Алтайском крае увеличились на 25,6%

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции) в IV квартале 2016 года увеличились по отношению к III кварталу 2016 года на 21,9%, в том числе в декабре 2016 года — к ноябрю 2016 года в 1,6 раза.

Общий объем денежных доходов населения края за 2016 год составил около 605 млрд рублей.

СПРАВОЧНО:

За 2006–2015 годы денежные доходы населения в Алтайском крае выросли в 4,5 раза (по России — в 3,8 раза), в том числе реальные располагаемые денежные доходы населения — в 1,7 раза (по России — в 1,5 раза). При этом доля населения с доходами ниже прожиточного минимума за последнее десятилетие снизилась на 7 процентных пунктов до 17,9%.

сегодня.