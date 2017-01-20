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На ленту новостей 27.01.2017: В 600 населенных пунктах края разрешена торговля без кассовых аппаратов. 27.01.2017: В Алтайском крае рост промышленного производства по итогам 2016 года выше, чем в среднем по России 25.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года объем производства сельхозпродукции увеличился на 12,4% 25.01.2017: ГИС ЖКХ: сервис лучше - кварплата проще 24.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года опережающими темпами росло производство транспортных средств и оборудования 24.01.2017: Статус наукограда Российской Федерации продлен Бийску до 2032 года 24.01.2017: В интернете начал работу информационный портал «Алтайские продукты» 24.01.2017: Внимание руководителей некоммерческих организаций! 20.01.2017: Наши в финале 20.01.2017: Новый МУП приступил к работе 20.01.2017: Подарки к Рождеству


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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

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Кстати говоря... Все метеориты делятся на три основных типа: железные метеориты – примерно в 8 раз плотнее воды и состоят в основном из железа (около 90%) и никеля; железокаменные метеориты – примерно в 6 раз плотнее воды их возраст оценивается в 4,6 млрд. лет, что примерно соответствует возрасту нашей Солнечной системы, они содержат железо, никель и силикаты; каменные метеориты – примерно в 3 раза плотнее воды, они в основном состоят из силикатов и только 10% их массы приходится на железо и никель.

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В IV квартале 2016 года среднедушевые денежные доходы в Алтайском крае увеличились на 25,6%


Предварительные данные приводит Алтайкрайстат. В IV квартале 2016 года по сравнению с III кварталом 2016 года среднедушевые денежные доходы жителей региона увеличились на 25,6%, в том числе в декабре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу — в 1,6 раза.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции) в IV квартале 2016 года увеличились по отношению к III кварталу 2016 года на 21,9%, в том числе в декабре 2016 года — к ноябрю 2016 года в 1,6 раза.

Общий объем денежных доходов населения края за 2016 год составил около 605 млрд рублей.

СПРАВОЧНО:

За 2006–2015 годы денежные доходы населения в Алтайском крае выросли в 4,5 раза (по России — в 3,8 раза), в том числе реальные располагаемые денежные доходы населения — в 1,7 раза (по России — в 1,5 раза). При этом доля населения с доходами ниже прожиточного минимума за последнее десятилетие снизилась на 7 процентных пунктов до 17,9%.

сегодня.

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