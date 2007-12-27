ГОСУСЛУГИ: проще, чем кажется

Как реализовать меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услугв электронной форме Согласно требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации граждане обязаны своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (ЖКУ). При этом, слово «своевременно» является ключевым, так как за нарушение сроков оплаты может последовать санкция – штраф или отключение ряда услуг. Учитывая, что для отдельных категорий граждан оплата ЖКУ в полном объеме является затруднительной, законодательством предусмотрен ряд мер социальной поддержки, в том числе из региональных бюджетов. В Алтайском крае меры социальной поддержки предоставляются управлениями социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) в виде субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Обратиться с заявлением на получение социальной поддержки можно: непосредственнов управление социальной защиты населения по своему месту жительства (месту пребывания); вмногофункциональный центр Алтайского края; направить заявление в управление социальной защиты населения в электронном виде через портал госуслугwww.gosuslugi.ru. По информации Министерства труда и социальной защиты населения Алтайского края третий способ обращенияпостепенно набирает популярность у жителей края. О возможности получениягосуслугв электронном видерассказывает Евгений Поздерин, заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края. - Евгений Николаевич, что значит получение услуг в электроннойформе? - Электронные услуги либо предоставление услуг в электронном виде — альтернативная форма взаимодействия населения с органами власти, при которой подача заявления и необходимых документов для получения услуг осуществляется в электронном виде через портал госуслуг в сети Интернет. -Сейчас много говорят о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде.Среди федеральных услуг наибольшей популярностью у граждан пользуются электронныеуслугиРосреестра, МВД, ФНС, ПФР. Существует ли рейтинг востребованности электронных услуг, предоставляемых крае-выми органами власти? - На сегодняшний день в Алтайском крае обеспеченавозможность получения в электронном виде свыше 70 услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Алтайского края. Перечень их довольно широкий – услуги в сфере градостроительства, земельных отношений, предпринимательства, социальной защиты и занятости населения, образования и др. Наиболее востребованными из них являются услуги, предоставляемые Министерством труда и социальной защиты населения Алтайского края (предоставление мер социальной поддержки гражданам), Министерствомприродных ресурсов и экологии Алтайского края (выдача и аннулирование охотничьих билетов), Министерствомюстиции Алтайского края (внесение изменений в записи актов гражданского состояния). - Как выглядит процедура получения услуги в электронном виде для заявителя, напримере получения социальной поддержки по оплате ЖКУ? - Для того, чтобы получать услуги в электронном виде, прежде всего необходимо зарегистрироваться наwww.gosuslugi.ru. Регистрация проста: сначала требуется ввести личные данные на gosuslugi.ru (Вход в Госуслуги): реквизиты паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а затем получить код активации. Код активации можно получить заказной почтой либо в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. На сегодняшний день в Алтайском крае открыто более 330 таких центров. Их перечень, информация о местонахождении и графике работы размещена на Портале госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/help/address. Подробные инструкции по регистрации на портале размещены в специальном разделе портала госуслуг «Помощь и поддержка». Навигация портала устроена удобным для пользователя способом, например, все услуги разделены по категориям («Семья и детство», «Транспорт и вождение» и др.), либо по органу власти, предоставляющему услуги. Так, чтобы пользователю www.gosuslugi.ruоформить меры социальной поддержки на оплату ЖКУ, достаточно зайти в категорию услуг портала Пенсия, пособия и льготы ивыбрать раздел Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Настоящий раздел содержит полную информацию обо всех мерах социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых в Алтайском крае. При выборе необходимой услуги портал предложит заполнить форму заявления и приложить к ней электронные копии требуемых документов (при отсутствии под рукой сканера, документы можно сфотографировать с помощью камеры сотового телефона, планшета или цифрового фотоаппарата). После нажатия кнопки «Получить услугу» заявление и перечень документов будут направлены должностному лицу соответствующего управления социальной защиты населения. - Евгений Николаевич, на что важно обратить внимание при подаче заявления? - Необходимо отметить, что каждая услуга индивидуальна, поэтому, прежде чем приступить к заполнению заявления, необходимо подробно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми органом власти к ее предоставлению. В частности, прежде чем заняться оформлением мер социальной поддержки, нужно определить основания, дающие право на их получение. Это понадобится для подготовки пакета документов, поскольку перечень запрашиваемых сведений для предоставления того или иного вида социальной поддержки отличается друг от друга. К примеру, для определения права на субсидию необходимы сведения о доходах заявителя и членов его семьи, а для назначения компенсации – документ, подтверждающий наличие льготного статуса и т.д. Справка Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — денежная помощь в оплате ЖКУ семьям с невысокими доходами, предоставляемая из бюджета Алтайского края. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из размера стандарта стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — предоставляется отдельным категориям граждан, имеющим льготные основания (инвалиды и участники ВОВ, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших военнослужащих), инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, труженики тыла, жертвы политических репрессий и др.). Компенсация рассчитывается из фактически внесенной платы за ЖКУ за предшествующий месяц с учетом ограничений или расширительных норм, установленных федеральным или краевым законодательством для конкретной льготной категории. Полный перечень нормативных правовых актов, устанавливающих право на компенсацию, указан в ст. 1 Закона Алтайского края от 27.12.2007 № 156-ЗС, ознакомиться с которым можно также на портале госуслуг (поле Нормативно-правовые акты услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Алтайском крае», https://www.gosuslugi.ru/17493/1/info). 31 Января.