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На ленту новостей 02.02.2017: Правительство Алтайского края и ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве 02.02.2017: Суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае растет 31.01.2017: Столетию посвящается 31.01.2017: Миллионы на ремонт 31.01.2017: Внимание: переезд 31.01.2017: ГОСУСЛУГИ: проще, чем кажется 27.01.2017: В IV квартале 2016 года среднедушевые денежные доходы в Алтайском крае увеличились на 25,6% 27.01.2017: В 600 населенных пунктах края разрешена торговля без кассовых аппаратов. 27.01.2017: Отчет губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина по итогам работы администрации края в 2016 году 25.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года объем производства сельхозпродукции увеличился на 12,4% 25.01.2017: ГИС ЖКХ: сервис лучше - кварплата проще


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Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 9738 человек было призвано на фронт у нас в Ключевском районе в 1941-1945 гг. Погибли 3377 человек, среди них – русские, украинцы, казахи, татары, белорусы, мордвины, башкиры, немцы, алтайцы, чуваши, эстонцы.

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В декабре 2016 года в Алтайском крае введено 130 тысяч квадратных метров жилья


В декабре 2016 года в Алтайском крае сохранилась положительная динамика ввода жилья — 130 тысяч квадратных метров, что на 8% больше, чем в декабре 2015 года. Предварительные данные приводит Алтайкрайстат.

Всего в 2016 году построено около 12 тысяч новых квартир общей площадью 745,7 тысячи квадратных метров, что превышает среднегодовой ввод докризисного периода (2011–2013 годы) на 15%. По сравнению с 2015 годом увеличение ввода жилья отмечается в 27 муниципальных районах и четырех городских округах края.

Сохраняется позитивная динамика на рынке ипотечного кредитования. За 11 месяцев 2016 года выдано 11,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму 15 миллиардов рублей, что на 33% выше, чем в январе-ноябре 2015 года.

Справка: За последние 11 лет в крае введено 7,3 миллиона квадратных метров жилья. По вводу жилья Алтайский край стабильно входит в пятерку регионов-лидеров Сибирского федерального округа. Треть построенного жилья приходится на сельскую местность, что является одним из самых высоких показателей в Сибири.

31 Января.

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