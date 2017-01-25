В декабре 2016 года в Алтайском крае введено 130 тысяч квадратных метров жилья

Всего в 2016 году построено около 12 тысяч новых квартир общей площадью 745,7 тысячи квадратных метров, что превышает среднегодовой ввод докризисного периода (2011–2013 годы) на 15%. По сравнению с 2015 годом увеличение ввода жилья отмечается в 27 муниципальных районах и четырех городских округах края.

Сохраняется позитивная динамика на рынке ипотечного кредитования. За 11 месяцев 2016 года выдано 11,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму 15 миллиардов рублей, что на 33% выше, чем в январе-ноябре 2015 года.

Справка: За последние 11 лет в крае введено 7,3 миллиона квадратных метров жилья. По вводу жилья Алтайский край стабильно входит в пятерку регионов-лидеров Сибирского федерального округа. Треть построенного жилья приходится на сельскую местность, что является одним из самых высоких показателей в Сибири.

31 Января.