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В декабре 2016 года в Алтайском крае введено 130 тысяч квадратных метров жилья
В декабре 2016 года в Алтайском крае сохранилась положительная динамика ввода жилья — 130 тысяч квадратных метров, что на 8% больше, чем в декабре 2015 года. Предварительные данные приводит Алтайкрайстат.
Всего в 2016 году построено около 12 тысяч новых квартир общей площадью 745,7 тысячи квадратных метров, что превышает среднегодовой ввод докризисного периода (2011–2013 годы) на 15%. По сравнению с 2015 годом увеличение ввода жилья отмечается в 27 муниципальных районах и четырех городских округах края.
Сохраняется позитивная динамика на рынке ипотечного кредитования. За 11 месяцев 2016 года выдано 11,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму 15 миллиардов рублей, что на 33% выше, чем в январе-ноябре 2015 года.
Справка: За последние 11 лет в крае введено 7,3 миллиона квадратных метров жилья. По вводу жилья Алтайский край стабильно входит в пятерку регионов-лидеров Сибирского федерального округа. Треть построенного жилья приходится на сельскую местность, что является одним из самых высоких показателей в Сибири.