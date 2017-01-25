Внимание: переезд

Чтобы остановить поезд нужно время, чтобы остановить жизнь — одно мгновенье. Сегодня этот слоган компании «Российские железные дороги» известен практически всем автомобилистам нашей страны. Однако немногие из нас задумываются о смысле этих слов и в дальнейшем продолжают невнимательно относиться к соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах. Цена такого равнодушия — человеческая жизнь и здоровье.

В 2016 году алтайские железнодорожники, посещая автотранспортные предприятия, проинструктировали более 9 тыс. водителей о необходимости соблюдать правила дорожного движения, дежурные по переездам выдали водителям более 45 тыс. информационных памяток. С начала года состоялось 704 комиссионных осмотра переездов, в том числе 186 осмотров совместно с представителями ГИБДД.

Однако ситуация не изменится, пока каждый автомобилист не осознает всю серьезность проблемы. В погоне за несколькими минутами сэкономленного времени теряются жизни, торопливость и безответственность становится причиной непоправимого горя для всей семьи.

В прошлом году на железнодорожных переездах Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги произошло 4 дорожно-транспортных происшествия (в 2015 году – 2). Еще два ДТП произошли уже в текущем году на перегоне Топчиха-Алейская и Язевка-Сибирская-Шипуново. В одном из последних случаев водитель и пассажирка погибли на месте. Основной причиной опасных ситуаций остается нарушение автомобилистами правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов переездной сигнализации, попытки пересечь железнодорожное полотно по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.

Уважаемые автомобилисты, жители Алтайского края, еще раз подчеркиваем железнодорожный переезд – это объект повышенной опасности, требующий особого внимания и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Берегите себя!

31 Января.