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Кстати говоря... История не знает ни одного случая, когда упавший на землю метеорит стал бы причиной смерти человека. В начале 90-х годов прошлого века один человек был ранен метеоритом, когда проезжал по автостраде в Германии. А еще известно, что примерно в этот же период времени упавший метеорит убил собаку.

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Внимание: переезд
Вниманию водителей! Не игнорируйте запрещающие сигналы на железнодорожных переездах

Чтобы остановить поезд нужно время, чтобы остановить жизнь — одно мгновенье. Сегодня этот слоган компании «Российские железные дороги» известен практически всем автомобилистам нашей страны. Однако немногие из нас задумываются о смысле этих слов и в дальнейшем продолжают невнимательно относиться к соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах. Цена такого равнодушия — человеческая жизнь и здоровье.

В 2016 году алтайские железнодорожники, посещая автотранспортные предприятия, проинструктировали более 9 тыс. водителей о необходимости соблюдать правила дорожного движения, дежурные по переездам выдали водителям более 45 тыс. информационных памяток. С начала года состоялось 704 комиссионных осмотра переездов, в том числе 186 осмотров совместно с представителями ГИБДД.

Однако ситуация не изменится, пока каждый автомобилист не осознает всю серьезность проблемы. В погоне за несколькими минутами сэкономленного времени теряются жизни, торопливость и безответственность становится причиной непоправимого горя для всей семьи.

В прошлом году на железнодорожных переездах Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги произошло 4 дорожно-транспортных происшествия (в 2015 году – 2). Еще два ДТП произошли уже в текущем году на перегоне Топчиха-Алейская и Язевка-Сибирская-Шипуново. В одном из последних случаев водитель и пассажирка погибли на месте. Основной причиной опасных ситуаций остается нарушение автомобилистами правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов переездной сигнализации, попытки пересечь железнодорожное полотно по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.

Уважаемые автомобилисты, жители Алтайского края, еще раз подчеркиваем железнодорожный переезд – это объект повышенной опасности, требующий особого внимания и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Берегите себя!

31 Января.


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