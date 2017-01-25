Миллионы на ремонт

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Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
На обеспечение безопасности алтайских железнодорожных переездов в 2016 году потратили более 4 миллионов рублей
На содержание и ремонт железнодорожных переездов, расположенных в границах Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, в 2016 году направили более 4,1 миллиона рублей. На эти средства выполнили капитальный ремонт переездов на перегонах Шпагино — Укладочный и Зубково — Красноозерское. Кроме комплексной работы по техническому обслуживанию и модернизации инфраструктурных объектов железнодорожники провели разъяснительные и информационные кампании по безопасности. Они проинструктировали более 9 тысяч водителей, раздали более 45 тысяч памяток. За 12 месяцев комиссии осмотрели более 700 переездов.
В прошлом году на железнодорожных переездах Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги произошло четыре аварии. Основной причиной опасных ситуаций остается нарушение автомобилистами правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов переездной сигнализации, попытки пересечь железнодорожное полотно по пешеходному настилу или в других необорудованных местах. Об этом информирует служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала «РЖД».