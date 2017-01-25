Столетию посвящается

В этом году газета «Алтайская правда» традиционные лыжные эстафеты посвящает своему столетию. 11 февраля на лыжной базе «Стройгаз» (г. Барнаул, ул. Широкая просека, 15) пройдут 73-е по счету лыжные эстафеты на призы газеты «Алтайская правда». Парад открытия начнется в 10:30. В 10:40 стартуют коллективы 1- 4 групп (спортклубы вузов, КФК промышленных предприятий и учреждений, средних специальных учебных заведений и ветераны спорта от 40 лет и старше). В 14:00 на лыжню выйдут 5 группа — общеобразовательные школы, ДЮСШ (спортсмены 1999 года рождения и младше) и 6 группа – команда детских домов и специализированных школ-интернатов. Мужчины 1, 2, 3, 4 групп бегут эстафеты 4×5 км, женщины 1, 2, 3, 4 групп – эстафеты 4×3 км, юноши 5, 6 групп – 4×3 км, девушки 5, 6 групп– 4×2 км. Победители во всех группах определяются согласно правилам соревнований по лыжным гонкам по наименьшей сумме времени, показанного командой, кроме того, определяется абсолютный победитель соревнований. В 5 группе победители соревнований определяются раздельно среди ДЮСШ, городских общеобразовательных школ, сельских школ. Заседание судейской коллегии вместе с представителями команд для всех групп состоится 9 февраля в 16:00 в актовом зале Алтайского государственного педагогического университета (г. Барнаул, ул. Молодежная, 55). 31 Января.