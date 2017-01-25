Столетию посвящается

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 02.02.2017: Правительство Алтайского края и ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве 02.02.2017: Суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае растет 31.01.2017: Миллионы на ремонт 31.01.2017: Внимание: переезд 31.01.2017: В декабре 2016 года в Алтайском крае введено 130 тысяч квадратных метров жилья 31.01.2017: ГОСУСЛУГИ: проще, чем кажется 27.01.2017: В IV квартале 2016 года среднедушевые денежные доходы в Алтайском крае увеличились на 25,6% 27.01.2017: В 600 населенных пунктах края разрешена торговля без кассовых аппаратов. 27.01.2017: Отчет губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина по итогам работы администрации края в 2016 году 25.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года объем производства сельхозпродукции увеличился на 12,4% 25.01.2017: ГИС ЖКХ: сервис лучше - кварплата проще


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
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Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
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ИНН 2248004477
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Р/с 40703810302524100080
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... История не знает ни одного случая, когда упавший на землю метеорит стал бы причиной смерти человека. В начале 90-х годов прошлого века один человек был ранен метеоритом, когда проезжал по автостраде в Германии. А еще известно, что примерно в этот же период времени упавший метеорит убил собаку.

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Столетию посвящается
В этом году газета «Алтайская правда» традиционные лыжные эстафеты посвящает своему столетию.

11 февраля на лыжной базе «Стройгаз» (г. Барнаул, ул. Широкая просека, 15) пройдут 73-е по счету лыжные эстафеты на призы газеты «Алтайская правда». Парад открытия начнется в 10:30. В 10:40 стартуют коллективы 1- 4 групп (спортклубы вузов, КФК промышленных предприятий и учреждений, средних специальных учебных заведений и ветераны спорта от 40 лет и старше). В 14:00 на лыжню выйдут 5 группа — общеобразовательные школы, ДЮСШ (спортсмены 1999 года рождения и младше) и 6 группа – команда детских домов и специализированных школ-интернатов. Мужчины 1, 2, 3, 4 групп бегут эстафеты 4×5 км, женщины 1, 2, 3, 4 групп – эстафеты 4×3 км, юноши 5, 6 групп – 4×3 км, девушки 5, 6 групп– 4×2 км. Победители во всех группах определяются согласно правилам соревнований по лыжным гонкам по наименьшей сумме времени, показанного командой, кроме того, определяется абсолютный победитель соревнований. В 5 группе победители соревнований определяются раздельно среди ДЮСШ, городских общеобразовательных школ, сельских школ. Заседание судейской коллегии вместе с представителями команд для всех групп состоится 9 февраля в 16:00 в актовом зале Алтайского государственного педагогического университета (г. Барнаул, ул. Молодежная, 55).

31 Января.


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