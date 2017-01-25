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На ленту новостей 02.02.2017: Правительство Алтайского края и ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве 31.01.2017: Столетию посвящается 31.01.2017: Миллионы на ремонт 31.01.2017: Внимание: переезд 31.01.2017: В декабре 2016 года в Алтайском крае введено 130 тысяч квадратных метров жилья 31.01.2017: ГОСУСЛУГИ: проще, чем кажется 27.01.2017: В IV квартале 2016 года среднедушевые денежные доходы в Алтайском крае увеличились на 25,6% 27.01.2017: В 600 населенных пунктах края разрешена торговля без кассовых аппаратов. 27.01.2017: Отчет губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина по итогам работы администрации края в 2016 году 25.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года объем производства сельхозпродукции увеличился на 12,4% 25.01.2017: ГИС ЖКХ: сервис лучше - кварплата проще


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... В Ключах встречается как фамилия Рубель, так и Рубль

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Суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае растет


По предварительным данным в 2016 году в Алтайском крае суммарный коэффициент рождаемости (единиц деторождения на 1 женщину в репродуктивном возрасте) составил 1,785, что значительно превышает уровень 2005 года (1,298). Также показатель больше, чем целевое значение, обозначенное в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (план 2018 года — 1,753). За 2016 год в регионе родилось около 29 тысяч детей. Такие данные приводит Алтайкрайстат. Реализация комплексного межведомственного плана и муниципальных планов по снижению смертности и пропаганде здорового образа жизни позволили добиться в Алтайском крае устойчивого тренда в снижении показателя в течение 2015 — 2016 годов. За прошедший год смертность населения снижена на 479 человек. По итогам 2016 года наблюдается уменьшение смертности от транспортных несчастных случаев на 14,6%, от болезней органов дыхания — на 11,3%, от новообразований — на 3%, от туберкулеза — на 2,2%. Младенческая смертность сократилась на 8,3% к 2015 году, при чем за последние 11 лет — более чем на 30%. Значимым событием 2016 года стало открытие Алтайского краевого перинатального центра «ДАР», одного из крупнейших в стране. Центр предназначен для непростых случаев беременности: с высоким риском материнской смертности и перинатальной патологии, а также преждевременных родов.

Справочно: В последние 11 лет в Алтайском крае число родившихся увеличилось более чем на 9%, смертность сократилась более чем на 20%. Коэффициент естественной убыли населения за последние 11 лет уменьшился с 6,4 человека на 1000 жителей до 1,9 человека на 1000 жителей.

2 Февраля.

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