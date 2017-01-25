Суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае растет

По предварительным данным в 2016 году в Алтайском крае суммарный коэффициент рождаемости (единиц деторождения на 1 женщину в репродуктивном возрасте) составил 1,785, что значительно превышает уровень 2005 года (1,298). Также показатель больше, чем целевое значение, обозначенное в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (план 2018 года — 1,753). За 2016 год в регионе родилось около 29 тысяч детей. Такие данные приводит Алтайкрайстат. Реализация комплексного межведомственного плана и муниципальных планов по снижению смертности и пропаганде здорового образа жизни позволили добиться в Алтайском крае устойчивого тренда в снижении показателя в течение 2015 — 2016 годов. За прошедший год смертность населения снижена на 479 человек. По итогам 2016 года наблюдается уменьшение смертности от транспортных несчастных случаев на 14,6%, от болезней органов дыхания — на 11,3%, от новообразований — на 3%, от туберкулеза — на 2,2%. Младенческая смертность сократилась на 8,3% к 2015 году, при чем за последние 11 лет — более чем на 30%. Значимым событием 2016 года стало открытие Алтайского краевого перинатального центра «ДАР», одного из крупнейших в стране. Центр предназначен для непростых случаев беременности: с высоким риском материнской смертности и перинатальной патологии, а также преждевременных родов. Справочно: В последние 11 лет в Алтайском крае число родившихся увеличилось более чем на 9%, смертность сократилась более чем на 20%. Коэффициент естественной убыли населения за последние 11 лет уменьшился с 6,4 человека на 1000 жителей до 1,9 человека на 1000 жителей. 2 Февраля.