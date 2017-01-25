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На ленту новостей 02.02.2017: Суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае растет 31.01.2017: Столетию посвящается 31.01.2017: Миллионы на ремонт 31.01.2017: Внимание: переезд 31.01.2017: В декабре 2016 года в Алтайском крае введено 130 тысяч квадратных метров жилья 31.01.2017: ГОСУСЛУГИ: проще, чем кажется 27.01.2017: В IV квартале 2016 года среднедушевые денежные доходы в Алтайском крае увеличились на 25,6% 27.01.2017: В 600 населенных пунктах края разрешена торговля без кассовых аппаратов. 27.01.2017: Отчет губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина по итогам работы администрации края в 2016 году 25.01.2017: В Алтайском крае по итогам 2016 года объем производства сельхозпродукции увеличился на 12,4% 25.01.2017: ГИС ЖКХ: сервис лучше - кварплата проще


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Все метеориты делятся на три основных типа: железные метеориты – примерно в 8 раз плотнее воды и состоят в основном из железа (около 90%) и никеля; железокаменные метеориты – примерно в 6 раз плотнее воды их возраст оценивается в 4,6 млрд. лет, что примерно соответствует возрасту нашей Солнечной системы, они содержат железо, никель и силикаты; каменные метеориты – примерно в 3 раза плотнее воды, они в основном состоят из силикатов и только 10% их массы приходится на железо и никель.

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Правительство Алтайского края и ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве


Цель Соглашения — взаимодействие при решении приоритетных задач социально-экономического развития Алтайского края, укрепление его экономического и промышленного потенциала, обеспечение организаций и населения широким спектром высококачественных банковских услуг.

В рамках Соглашения стороны намерены развивать сотрудничество по ряду направлений, в том числе: реализация и развитие программ кредитования малого и среднего предпринимательства; реализация инвестиционных программ и проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие Алтайского края; развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Справочно: ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

2 Февраля.

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