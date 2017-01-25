Правительство Алтайского края и ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Соглашения стороны намерены развивать сотрудничество по ряду направлений, в том числе: реализация и развитие программ кредитования малого и среднего предпринимательства; реализация инвестиционных программ и проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие Алтайского края; развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Справочно: ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

2 Февраля.