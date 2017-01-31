ГОСУСЛУГИ: проще, чем кажется. Как найти работу через портал госуслуг

Они помогут не только в подборе работы, но и в получении услуг по содействию занятости населения (профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности; социальная адаптация безработных граждан на рынке труда и др.).

В Алтайкомсвязи сообщают, что ряд услуг, предоставляемых центрами занятости населения Алтайского края (ЦЗН), можно получать в электронном виде на портале госуслуг.

О том, как реализовать данную возможность рассказал начальник отдела реализации федеральных программ и проектов Алтайкомсвязи Дмитрий Чегров.

- Портал госуслуг gosuslugi.ru является эффективным помощником для граждан, потерявших работу, для молодых людей, желающих впервые трудоустроиться, а также для работодателей, заинтересованных в подборе кадров.

Так, в настоящее время на портале госуслуг реализована возможность подачи заявлений на оказание государственной услуги — содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.

Заполнить заявление на портале госуслуг не составит никакого труда: запрашиваемые ЦЗН персональные данные гражданинасистема укажет сама (возьмет их из личного кабинета заявителя), гражданину нужно лишь выбрать из выпадающего списка отдел ЦЗН по городу или району, который в последующем будет оказывать помощь заявителю в подборе подходящей работы. По желанию в заявлении можно указать дополнительную информацию о себе.

Рассмотрев заявление, служба занятости пригласит гражданина для ознакомления с перечнем вакансий для трудоустройства; получения направлений на работу; прохожденияпрофессионального обучения, либо предоставления иной государственной услуги в области содействия занятости населения.

Доступ к порталу госуслуг

- Для того, чтобы получать услуги в электронном виде, прежде всего необходимо зарегистрироваться на gosuslugi.ru.

егистрация проста: нужно создать учётную запись на портале госуслуг.

В зависимости от количества введённых данных, это может быть:

упрощённая учётная запись (требуется указать телефон/электронную почту);

стандартная учётная запись (требуется указать ФИО, данные паспорта, СНИЛС);

подтверждённая учётная запись (требуется получить код активации личности и указать его на портале госуслуг).

Каждый уровень регистрациипредоставляет доступ к разному набору услуг:

при регистрации с использованием упрощенной и стандартной записей пользователи gosuslugi.ru могут получать информацию о порядке предоставления услуг, знакомиться с бланками заявлений, а также получать ряд услуг справочного характера (сведения о штрафах ГИБДД, налоговой задолженности физических лиц и др.).

Для того чтобы заказывать услуги на gosuslugi.ru, прикреплять и оправлять необходимые документы, отслеживать этапы рассмотрения заявления требуется активировать Личный кабинет портала госуслуг, доступ к которому можно получить заказной почтой либо в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. На сегодняшний день в Алтайском крае открыто более 330 таких центров. Их перечень, информация о местонахождении и графике работы размещена на портале госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/help/address.

Навигация портала устроена удобным для пользователя способом, например, все услуги разделены по категориям («Семья и детство», «Транспорт и вождение» и др.), либо по органу власти, предоставляющему услуги.

Так, чтобы пользователю www.gosuslugi.ru получить услугу содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников достаточно зайти в категорию услуг портала Работа и занятость: https://www.gosuslugi.ru/category/job. В этом же разделе можно получить еще одну услугу ЦЗН «Организация проведения оплачиваемых общественных работ».

Дополнительные возможности

— Необходимо отметить, что регистрация на gosuslugi.ru предоставляет своим пользователям возможность доступа к одному из самых популярных сайтов по поиску работы и подбору кадров — Общероссийская база вакансий «Работа в России» (портал «Работа в России») trudvsem.ru. Логин и пароль на данных информационных ресурсах едины.

Общероссийская база вакансий «Работа в России» — государственная информационная система Федеральной службы по труду и занятости, содержащая достоверную и полную базу вакансий, в которой есть сведения о рабочих местах во всех регионах страны. Заинтересованные граждане могут ознакомиться с вакансиями Алтайского края, либо иного региона; получить доступ к информации об инвестиционных проектах в крае и о региональных программах в сфере занятости населения; составить и опубликовывать резюме (оставить отклики на вакансии); оценить транспортную доступность вакансии на интерактивной карте; отследить актуальные новости ЦЗН, например, о проведении ярмарок вакансий, единых информационных дней службы занятости и других мероприятиях.

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8 Февраля.