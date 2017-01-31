В Алтайском крае зафиксирован рост электронных обращений через портал госуслуг

— О востребованности электронных услуг в Алтайском крае лучше всего свидетельствует статистика. Из числа услуг федеральных ведомств наиболее популярными стали услуги МВД, ПФР, ФНС. К примеру, в отчетном периоде ГУ МВД России по Алтайскому краю зарегистрировано более 35 тыс. электронных заявлений о постановке на учет транспортного средства; свыше 30 тыс. заявлений на выдачу водительских прав; более 1 тыс. заявлений на оформление загранпаспорта.

По сравнению с 2015 годом количество электронных обращений за услугами МВД возросло на 53%. Среди наиболее популярных услуг ПФР — получение информации о состоянии лицевого счета в системе пенсионного страхования, по ней в электронном виде обратилось свыше 20 тыс. заявителей (в 2015 году это количество составляло 15 тыс. заявителей).

Портал постоянно совершенствуется, предоставляя своим пользователям новые возможности. Так, например, граждане, зарегистрированные на gosuslugi.ru, могут автоматически получать уведомления (SMS-сообщения, электронная почта PUSH-уведомления) о неоплаченных штрафах и задолженностях (без набора вручную) и оплачивать их на gosuslugi.ru.

Благодаря данному сервису жители края получили:

более 9 млн. уведомлений о налоговой задолженности;

свыше 13 млн. — о судебной задолженности;

около 33 млн. — о штрафах ГИБДД.

Какие региональные услуги пользовались наибольшей популярностью у жителей Алтайского края?

- Самыми востребованными услугами краевых ведомств стали: получение мер социальной поддержки на оплату коммунальных услуг (свыше 3 тыс. обращений); назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка (более 800 обращений); назначение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий (около 600 заявлений); услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (более 400 обращений).

Кроме того, статистика свидетельствует о значительном увеличении обращений в электронном виде за услугой по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца. Минприроды Алтайского края зарегистрировано свыше 260 заявлений, проступивших через gosuslugi.ru (в 2015 году в электронном виде поступило 102 заявления).

Что способствовало повышению востребованности электронных услуг у жителей края?

- Рост востребованности электронных услуг, во-первых, связан с упрощением интерфейсов gosuslugi.ru и наличием мобильного приложения для всех основных операционных систем смартфонов, позволяющего направлять заявление и отслеживать ход его рассмотрения через мобильное устройство.

Во-вторых, неоспоримыми преимуществами электронного обращения являются: экономия времени, отсутствие очереди, скидка на оплату госпошлины при получении платных услуг в размере 30%.

8 Февраля.