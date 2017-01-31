Прирост цен снизился

Такие данные приводит Алтайкрайстат. В январе 2017 года индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,3% (в январе

2016 года – 100,7%).

Стоимость продовольственных товаровувеличилась за месяц на 0,8%

(в январе 2016 года – на 1,3%), непродовольственных товаров–на 0,2%

(в январе 2016 года – на 0,6%). Цены на услуги снизились на 0,2% (в январе прошлого года – не изменились).

На ряд продовольственных товаров отмечалось снижение средних цен — на 2,6% дешевле стал сахар, на 1,9% — масло подсолнечное, на 1,5% — рыба мороженая неразделанная.

По индексу потребительских цен Алтайский край в январе 2017 года занял 4 место в СФО.

8 Февраля.