Этой зимой для обеспечения проезда на дорогах Алтайского края выводили до тысячи единиц спецтехники

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На территории Алтайского края этой зимой уже 17 раз объявляли штормовое предупреждение. Такая погода прежде всего отражается на работе дорожных предприятий региона. Зимой на трассах ежесуточно задействовано порядка 500 единиц дорожной техники, а во время штормовых предупреждений количество увеличивается вдвое.
Минстройтранс региона и Алтайавтодор постоянно контролируют работу дорожных служб. Очередная проверка прошла на этой неделе в Павловском районе. Специалисты Алтайавтодора оценили деятельность Центрального дорожно-строительного управления, в ведении которого находится 2650 км дорог в Топчихинском, Ребрихинском, Мамонтовском, Романовском, Шелаболихинском, Тюменцевском, Каменском, Крутихинском и Павловском районах края.
Во время проверки особое внимание специалисты уделили межмуниципальной дороге «Сибирские Огни — Чернопятово — Нагорный» протяженностью 24 км. Она соединяет районный центр Павловск с несколькими населенными пунктами — Сибирские Огни, Красный Май, Нагорный, Касмала и Чернопятово. В них живет почти тысяча человек. «По этой дороге езжу каждый день в Чернопятово и вижу работу дорожников. Даже после самой сильной метели проезд перекрывали максимум на два часа. Лично у меня нареканий нет“, — отметил житель Павловского района Николай Гончаров.
“В период обильных снегопадов ДСУ работают почти круглосуточно. Для обеспечения проезда есть определенные нормативы. Например, опорную сеть краевых дорог нужно расчистить в течение шести часов после окончания непогоды, дороги к селам — в течение 10–14 часов. Сроки могут быть увеличены в случае сильных ветров», — рассказал заместитель начальника отдела технического надзора, ремонта и содержания автомобильных дорог Алтайавтодора Дмитрий Эйхлер.
В помощь дорожным службам и для удобства участников движения в открытом доступе на сайте Алтайавтодора есть данные метеостанций, которые показывают текущее состояние проезжей части и видимости на региональных трассах.
По материалам официального сайта Алтайского края
8 Февраля.