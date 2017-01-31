Этой зимой для обеспечения проезда на дорогах Алтайского края выводили до тысячи единиц спецтехники

Минстройтранс региона и Алтайавтодор постоянно контролируют работу дорожных служб. Очередная проверка прошла на этой неделе в Павловском районе. Специалисты Алтайавтодора оценили деятельность Центрального дорожно-строительного управления, в ведении которого находится 2650 км дорог в Топчихинском, Ребрихинском, Мамонтовском, Романовском, Шелаболихинском, Тюменцевском, Каменском, Крутихинском и Павловском районах края.

Во время проверки особое внимание специалисты уделили межмуниципальной дороге «Сибирские Огни — Чернопятово — Нагорный» протяженностью 24 км. Она соединяет районный центр Павловск с несколькими населенными пунктами — Сибирские Огни, Красный Май, Нагорный, Касмала и Чернопятово. В них живет почти тысяча человек. «По этой дороге езжу каждый день в Чернопятово и вижу работу дорожников. Даже после самой сильной метели проезд перекрывали максимум на два часа. Лично у меня нареканий нет“, — отметил житель Павловского района Николай Гончаров.

“В период обильных снегопадов ДСУ работают почти круглосуточно. Для обеспечения проезда есть определенные нормативы. Например, опорную сеть краевых дорог нужно расчистить в течение шести часов после окончания непогоды, дороги к селам — в течение 10–14 часов. Сроки могут быть увеличены в случае сильных ветров», — рассказал заместитель начальника отдела технического надзора, ремонта и содержания автомобильных дорог Алтайавтодора Дмитрий Эйхлер.

В помощь дорожным службам и для удобства участников движения в открытом доступе на сайте Алтайавтодора есть данные метеостанций, которые показывают текущее состояние проезжей части и видимости на региональных трассах.

По материалам официального сайта Алтайского края

8 Февраля.