Отремонтируют 100 скважин

Губернатор Александр Карлин подписал распоряжение о выделении 122,5 млн. рублей на мероприятия по обеспечению стабильного водоснабжения населения Алтайского края.

Согласно документу денежные средства будут направлены на проведение капитального ремонта, а в некоторых случаях бурение 100 скважин в 94 населенных пунктах края. Данные мероприятия будут реализованы на территории 49 сельских районов и Славгорода, это позволит улучшить качество водоснабжения 175,5 тысячи жителей региона.

Суммы для проведения работ по повышению качества водоснабжения между населенными пунктами распределены различные, от 250 тысяч до 4,5 млн. рублей. Наиболее значительное финансирование предусмотрено для сельских советов Егорьевского, Красногорского, Локтевского, Мамонтовского, Павловского и Шелаболихинского районов, а также Славгорода.

Напомним, что в 2016 году в результате технического анализа состояния водопроводов в Алтайском крае были определены населенные пункты в муниципальных районах с особо сложной ситуацией в обеспечении водой, ее нехваткой в часы максимального разбора и критическим состоянием существующих единственных водозаборных скважин. В связи с этим в прошлом году из краевого бюджета были направлены субсидии на капитальный ремонт скважин в 21 населенном пункте на территории 15 муниципальных образований края, а именно Бурлинского, Волчихинского, Заринского, Залесовского, Зонального, Ключевского, Крутихинского, Кытмановского, Немецкого национального, Первомайского, Родинского, Романовского, Топчихинского, Тогульского, Третьяковского районов. Реализация данных мероприятий позволила значительно улучшить качество водоснабжения 40 тысяч граждан.

Программа «Ремонт 100 скважин» была обозначена Губернатором Александром Карлиным во время ежегодного отчета как одна из приоритетных задач текущего года. По поручению главы региона модернизация объектов водоснабжения в территориях, где существует наиболее острая в этом необходимость, будет выполнена максимально оперативно, пояснили в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

По материалам официального сайта Алтайского края

8 Февраля.