На ремонт дорог местного значения

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 08.02.2017: Отремонтируют 100 скважин 08.02.2017: Этой зимой для обеспечения проезда на дорогах Алтайского края выводили до тысячи единиц спецтехники 08.02.2017: Прирост цен снизился 08.02.2017: В Алтайском крае зафиксирован рост электронных обращений через портал госуслуг 08.02.2017: ГОСУСЛУГИ: проще, чем кажется. Как найти работу через портал госуслуг 02.02.2017: Правительство Алтайского края и ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве 02.02.2017: Суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае растет 31.01.2017: Столетию посвящается 31.01.2017: Миллионы на ремонт 31.01.2017: Внимание: переезд 31.01.2017: В декабре 2016 года в Алтайском крае введено 130 тысяч квадратных метров жилья


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... Все метеориты делятся на три основных типа: железные метеориты – примерно в 8 раз плотнее воды и состоят в основном из железа (около 90%) и никеля; железокаменные метеориты – примерно в 6 раз плотнее воды их возраст оценивается в 4,6 млрд. лет, что примерно соответствует возрасту нашей Солнечной системы, они содержат железо, никель и силикаты; каменные метеориты – примерно в 3 раза плотнее воды, они в основном состоят из силикатов и только 10% их массы приходится на железо и никель.

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

На ремонт дорог местного значения
403 млн. рублей из бюджета Алтайского края направят на ремонт дорог местного значения в 2017 году. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Согласно документу в 2017 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Алтайском крае направят более 400 млн. рублей. Деньги получат 59 районов и 10 городов региона, планируется отремонтировать более 100 улиц. Формирование плана работ выполнялось на основании мотивированных, подготовленных с учетом мнения жителей, заявок администраций городов и районов края. Подобное финансирование позволяет качественно улучшить состояние улично-дорожной сети, а также повысить показатели безопасности. Среди городских округов наибольшую финансовую поддержку получат Барнаул, Бийск и Рубцовск, а среди районов — Каменский, Первомайский, Тальменский и Павловский.

Как отмечают в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, субсидии на указанные цели муниципальные образования края получают с 2008 года. Только за последние два года из регионального дорожного фонда выделено 919 млн. рублей, на эти средства на территории края отремонтировали порядка 200 улиц. Среди крупных реализованных проектов — ремонт проспекта Калинина, проспекта Строителей и Павловского тракта в Барнауле, ремонт Шубенского переулка на въезде в Бийск. В этом году в краевой столице отремонтируют участки ул. Матросова и ул. Партизанской, в наукограде — ул. Пригородную и ул. Е. Пугачева, а также участок Угловского тракта в Рубцовске.

8 Февраля.


Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web