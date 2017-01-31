403 млн. рублей из бюджета Алтайского края направят на ремонт дорог местного значения в 2017 году. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Алтайского края Александр Карлин. Согласно документу в 2017 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Алтайском крае направят более 400 млн. рублей. Деньги получат 59 районов и 10 городов региона, планируется отремонтировать более 100 улиц. Формирование плана работ выполнялось на основании мотивированных, подготовленных с учетом мнения жителей, заявок администраций городов и районов края. Подобное финансирование позволяет качественно улучшить состояние улично-дорожной сети, а также повысить показатели безопасности. Среди городских округов наибольшую финансовую поддержку получат Барнаул, Бийск и Рубцовск, а среди районов — Каменский, Первомайский, Тальменский и Павловский. Как отмечают в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, субсидии на указанные цели муниципальные образования края получают с 2008 года. Только за последние два года из регионального дорожного фонда выделено 919 млн. рублей, на эти средства на территории края отремонтировали порядка 200 улиц. Среди крупных реализованных проектов — ремонт проспекта Калинина, проспекта Строителей и Павловского тракта в Барнауле, ремонт Шубенского переулка на въезде в Бийск. В этом году в краевой столице отремонтируют участки ул. Матросова и ул. Партизанской, в наукограде — ул. Пригородную и ул. Е. Пугачева, а также участок Угловского тракта в Рубцовске. 8 Февраля.