Главный полицейский края на связи

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 10.02.2017: Когда мы едины – мы непобедимы! 10.02.2017: Вместе к успеху! 10.02.2017: О будущем думаем сегодня 10.02.2017: Дюжина новых ребят 10.02.2017: Начинающим на развитие 08.02.2017: На ремонт дорог местного значения 08.02.2017: Отремонтируют 100 скважин 08.02.2017: Этой зимой для обеспечения проезда на дорогах Алтайского края выводили до тысячи единиц спецтехники 08.02.2017: Прирост цен снизился 08.02.2017: В Алтайском крае зафиксирован рост электронных обращений через портал госуслуг 08.02.2017: ГОСУСЛУГИ: проще, чем кажется. Как найти работу через портал госуслуг


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Постановлением администрации Алтайского края «О памятниках природы краевого значения на территории Алтайского края» от 13.04.98 г. в Ключевском районе были объявлены памятниками природы регионального значения озера Шукыртуз, Бульдюк, Петуховское, Куричье и урочище Касалгач

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Главный полицейский края на связи
«Прямая линия» по телефону с начальником Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенантом полиции Олегом Ивановичем Торубаровым состоится 14 февраля с 17–00 до 19–00 по телефону: 8 (3852) 39–31–73.

Жители Алтайского края смогут задать любые вопросы, которые касаются компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции в Алтайском крае. Участие в работе «прямой линии» также примут руководители подразделений: по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, следствия, дознания, ГИБДД, тыла, пенсионного обеспечения и других служб.

10 Февраля.


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