Новый председатель – прежний глава

1 февраля состоялась 44 сессия Ключевского районного Собрания депутатов Депутатами были рассмотрены несколько важных вопросов. В первую очередь в новой редакции был принят Регламент Ключевского районного Собрания депутатов, в соответствии с которым строится вся работа районного представительного органа, поскольку в него были внесены ряд существенных поправок. А затем депутаты удовлетворили заявление главы района Е.П. Леванчука о досрочном сложении полномочий, поскольку это было необходимо в связи с вступившими в силу изменениями в Устав района, принятыми еще в прошлом году, и далее сессию уже вел председатель бюджетной комиссии Н.И. Заикин. Депутатам предстояло определиться с кандидатурой председателя районного Собрания депутатов, поскольку именно так будет называться должность руководителя представительного органа власти. Еще на заседании мандатной комиссии по вопросам местного самоуправления было решено рекомендовать, что при одной кандидатуре проводить открытое голосование, при двух и более – тайным. Кандидатура была предложена одна – Евгения Павловича Леванчука, и за нее было отдано десять голосов при одном воздержавшемся. Соответственно, было внесено изменение и в название должности главы исполнительной власти. Слова «глава администрации района» были изменены на «главу района», как и прописано теперь в Уставе района, вступившем в законную силу после сложения полномочий Н.А. Капура. Далее депутаты утвердили Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Ключевский район. 10 Февраля.