Начинающим на развитие

Отныне претенденты на участие в программе «Поддержка начинающих фермеров» могут рассчитывать на максимальную сумму гранта – 3 млн. рублей, что превышает установленный ранее максимум в 2 раза.

Соискатели грантов по программе «Поддержка семейных животноводческих ферм» могут получить грант в 3 раза больше, чем участники программы предыдущих лет. Предельная сумма, которую могут получить от государства владельцы семейных животноводческих ферм, составит 30 млн. рублей.

У нас в крае окончательное решение об объеме государственной поддержки претендентов будет приниматься на заседании межведомственной комиссии, где будут учтены специализация будущего хозяйства, наличие производственной и кормовой базы, экономическая эффективность, востребованность производимой продукции на рынке и другие параметры.

На максимальные суммы грантов смогут рассчитывать аграрии, выбравшие развитие социально значимых видов животноводства, в первую очередь, молочного скотоводства.

10 Февраля.