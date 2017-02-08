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На ленту новостей 10.02.2017: Когда мы едины – мы непобедимы! 10.02.2017: Вместе к успеху! 10.02.2017: О будущем думаем сегодня 10.02.2017: Дюжина новых ребят 10.02.2017: Новый председатель – прежний глава 10.02.2017: Главный полицейский края на связи 08.02.2017: На ремонт дорог местного значения 08.02.2017: Отремонтируют 100 скважин 08.02.2017: Этой зимой для обеспечения проезда на дорогах Алтайского края выводили до тысячи единиц спецтехники 08.02.2017: Прирост цен снизился 08.02.2017: В Алтайском крае зафиксирован рост электронных обращений через портал госуслуг


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

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Начинающим на развитие
В этом году максимальная сумма грантов для фермеров увеличится в два раза, а для владельцев семейных ферм – в три. Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

Отныне претенденты на участие в программе «Поддержка начинающих фермеров» могут рассчитывать на максимальную сумму гранта – 3 млн. рублей, что превышает установленный ранее максимум в 2 раза.

Соискатели грантов по программе «Поддержка семейных животноводческих ферм» могут получить грант в 3 раза больше, чем участники программы предыдущих лет. Предельная сумма, которую могут получить от государства владельцы семейных животноводческих ферм, составит 30 млн. рублей.

У нас в крае окончательное решение об объеме государственной поддержки претендентов будет приниматься на заседании межведомственной комиссии, где будут учтены специализация будущего хозяйства, наличие производственной и кормовой базы, экономическая эффективность, востребованность производимой продукции на рынке и другие параметры.

На максимальные суммы грантов смогут рассчитывать аграрии, выбравшие развитие социально значимых видов животноводства, в первую очередь, молочного скотоводства.

10 Февраля.


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