Именно под таким названием прошел муниципальный этап конкурса проектов «Кино – волшебная страна», который был организован на базе Ключевской средней общеобразовательной школы № 1 в конце января. По результатам конкурса третье место заняла команда Северской средней школы «Просто класс». Второе место разделили между собой ребята из Васильчуковской СОШ «Дружные ребята» и Истимисской СОШ «Дружба». Первое место, по праву, досталось команде из Ключевской средней общеобразовательной школы № 1 с подходящим названием «Эрудит». Все остальные участники получили благодарности за участие в конкурсе. А работа победителей будет отправлена на заочный этап краевой олимпиады, по итогам которой станет известно, будет ли команда из нашего района принимать участие в очном этапе олимпиады «Вместе к успеху», которая пройдет в марте этого года. 10 Февраля.