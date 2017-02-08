Вместе к успеху!

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На ленту новостей 10.02.2017: Когда мы едины – мы непобедимы! 10.02.2017: О будущем думаем сегодня 10.02.2017: Дюжина новых ребят 10.02.2017: Начинающим на развитие 10.02.2017: Новый председатель – прежний глава 10.02.2017: Главный полицейский края на связи 08.02.2017: На ремонт дорог местного значения 08.02.2017: Отремонтируют 100 скважин 08.02.2017: Этой зимой для обеспечения проезда на дорогах Алтайского края выводили до тысячи единиц спецтехники 08.02.2017: Прирост цен снизился 08.02.2017: В Алтайском крае зафиксирован рост электронных обращений через портал госуслуг


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
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К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... История не знает ни одного случая, когда упавший на землю метеорит стал бы причиной смерти человека. В начале 90-х годов прошлого века один человек был ранен метеоритом, когда проезжал по автостраде в Германии. А еще известно, что примерно в этот же период времени упавший метеорит убил собаку.

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Вместе к успеху!


Именно под таким названием прошел муниципальный этап конкурса проектов «Кино – волшебная страна», который был организован на базе Ключевской средней общеобразовательной школы № 1 в конце января.

По результатам конкурса третье место заняла команда Северской средней школы «Просто класс». Второе место разделили между собой ребята из Васильчуковской СОШ «Дружные ребята» и Истимисской СОШ «Дружба». Первое место, по праву, досталось команде из Ключевской средней общеобразовательной школы № 1 с подходящим названием «Эрудит». Все остальные участники получили благодарности за участие в конкурсе. А работа победителей будет отправлена на заочный этап краевой олимпиады, по итогам которой станет известно, будет ли команда из нашего района принимать участие в очном этапе олимпиады «Вместе к успеху», которая пройдет в марте этого года.

10 Февраля.

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