|Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 10.02.2017: Вместе к успеху! 10.02.2017: О будущем думаем сегодня 10.02.2017: Дюжина новых ребят 10.02.2017: Начинающим на развитие 10.02.2017: Новый председатель – прежний глава 10.02.2017: Главный полицейский края на связи 08.02.2017: На ремонт дорог местного значения 08.02.2017: Отремонтируют 100 скважин 08.02.2017: Этой зимой для обеспечения проезда на дорогах Алтайского края выводили до тысячи единиц спецтехники 08.02.2017: Прирост цен снизился 08.02.2017: В Алтайском крае зафиксирован рост электронных обращений через портал госуслуг
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Когда мы едины – мы непобедимы!
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