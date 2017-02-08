Единая электронная почта края

Преимуществами использования единой системы являются:

высокая надежность сохранности информации благодаря двукратному резервированию данных;

обеспечение защиты информации и хранения согласно требованиям Российского законодательства;

доступность сервиса 24/7;

возможность самостоятельного администрирования сервиса;

исключение затрат на оборудование, сопровождение и обслуживание;

Переход к единой системе электронного взаимодействия повышает эффективность профилактики правонарушений, совершаемых с использованием информационных технологий, обеспечивает сохранность и защиту служебной информации.

После успешного завершения во втором квартале 2016 года двух пилотных проектов в Новичихинском и Солонешенском районах, управлением был взят курс на обеспечение максимально возможного качественного и независимого от сторонних сервисов взаимодействия между органами исполнительной власти Алтайского края и органами местного самоуправления с использованием электронной почты.

На начало 2017 года к системе присоединилисьеще пять районных администраций Алтайского края (Советский, Ребрихинский, Алтайский, Заринский, Петропавловский районы), в том числе сельские администрации этих районов.

На сегодняшний день муниципальным образованиям Алтайского края в общей сложности предоставлено229 адреса электронной почты, посредством которых было обработано более 1,7 млн. почтовых сообщения.

В 2017 году управлением связи и массовых коммуникаций будет продолжена работа по присоединению администраций муниципальных образований Алтайского края к Единой системе электронной почты.

14 Февраля.