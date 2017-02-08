Единая электронная почта края

|Управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края организована работа по присоединению муниципальных образований Алтайского края к работе Единой системе электронной почты Алтайского края.
Преимуществами использования единой системы являются:
высокая надежность сохранности информации благодаря двукратному резервированию данных;
обеспечение защиты информации и хранения согласно требованиям Российского законодательства;
доступность сервиса 24/7;
возможность самостоятельного администрирования сервиса;
исключение затрат на оборудование, сопровождение и обслуживание;
Переход к единой системе электронного взаимодействия повышает эффективность профилактики правонарушений, совершаемых с использованием информационных технологий, обеспечивает сохранность и защиту служебной информации.
После успешного завершения во втором квартале 2016 года двух пилотных проектов в Новичихинском и Солонешенском районах, управлением был взят курс на обеспечение максимально возможного качественного и независимого от сторонних сервисов взаимодействия между органами исполнительной власти Алтайского края и органами местного самоуправления с использованием электронной почты.
На начало 2017 года к системе присоединилисьеще пять районных администраций Алтайского края (Советский, Ребрихинский, Алтайский, Заринский, Петропавловский районы), в том числе сельские администрации этих районов.
На сегодняшний день муниципальным образованиям Алтайского края в общей сложности предоставлено229 адреса электронной почты, посредством которых было обработано более 1,7 млн. почтовых сообщения.
В 2017 году управлением связи и массовых коммуникаций будет продолжена работа по присоединению администраций муниципальных образований Алтайского края к Единой системе электронной почты.
14 Февраля.