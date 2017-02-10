Внимание: днём 17 и в первой половине ночи 18 февраля ожидается ухудшение погодных условий!

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.

Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Настоятельно рекомендует воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов. Следите за информационными сообщениями «Алтайавтодора», ГИБДД, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Если вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.

Что нужно сделать перед выездом:

обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный бак;

проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для «прикуривания», аптечки;

непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;

проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;

перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и время возвращения.

Вынужденно остановившись на дороге, если того требует ситуация, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

16 Февраля.