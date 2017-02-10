Внимание: днём 17 и в первой половине ночи 18 февраля ожидается ухудшение погодных условий!

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 17.02.2017: Мисс весенняя улыбка-2017 17.02.2017: На прием к депутату 17.02.2017: Проект получил поддержку 14.02.2017: Единая электронная почта края 10.02.2017: Когда мы едины – мы непобедимы! 10.02.2017: Вместе к успеху! 10.02.2017: О будущем думаем сегодня 10.02.2017: Дюжина новых ребят 10.02.2017: Начинающим на развитие 10.02.2017: Новый председатель – прежний глава 10.02.2017: Главный полицейский края на связи


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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

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Внимание: днём 17 и в первой половине ночи 18 февраля ожидается ухудшение погодных условий!


В Алтайском крае, днём 17 и в первой половине ночи 18 февраля 2017 года, ожидается снег, по югу края мокрый снег, местами сильный, гололёдные явления, метель, усиление ветра до 15–20 м/с, по югу порывы 20–25 м/с, на дорогах гололедица, местами снежные заносы, похолодание.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.

Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Настоятельно рекомендует воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов. Следите за информационными сообщениями «Алтайавтодора», ГИБДД, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Если вы все-таки выехали – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.

Что нужно сделать перед выездом:

обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный бак;

проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для «прикуривания», аптечки;

непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;

проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;

перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и время возвращения.

Вынужденно остановившись на дороге, если того требует ситуация, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

16 Февраля.

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