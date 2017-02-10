Проект получил поддержку

С информацией об этом выступила заместитель главы района по социальным вопросам Любовь Александровна Зюзина. Она подчеркнула, что приступить к реализации проектов можно только при активном участии населения, т.е. население должно принять участие в софинансировании выбранного наиболее значимого проекта.

Присутствующие на сходе граждане пришли к мнению, что краевые деньги не будут лишними при реконструкции здания бывшей начальной школы, где будут располагаться Детская школа искусств, Детская художественная школа и отделение самбо ДЮСШ «Юность». Сейчас в той же Детской школе искусств открываются новые отделения, а помещений для занятий нет, приходится переоборудовать под них подсобные помещения и раздевалки. А переселение в новое здание позволит избежать этого.

На сходе была создана инициативная группа в составе пяти человек для помощи в организации подготовки документов Проекта поддержки местных инициатив, а также для осуществления общественного контроля за ходом работы.

17 Февраля.