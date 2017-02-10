Проект получил поддержку

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Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
На днях состоялось собрание граждан по обсуждению Проекта поддержки местных инициатив.
С информацией об этом выступила заместитель главы района по социальным вопросам Любовь Александровна Зюзина. Она подчеркнула, что приступить к реализации проектов можно только при активном участии населения, т.е. население должно принять участие в софинансировании выбранного наиболее значимого проекта.
Присутствующие на сходе граждане пришли к мнению, что краевые деньги не будут лишними при реконструкции здания бывшей начальной школы, где будут располагаться Детская школа искусств, Детская художественная школа и отделение самбо ДЮСШ «Юность». Сейчас в той же Детской школе искусств открываются новые отделения, а помещений для занятий нет, приходится переоборудовать под них подсобные помещения и раздевалки. А переселение в новое здание позволит избежать этого.
На сходе была создана инициативная группа в составе пяти человек для помощи в организации подготовки документов Проекта поддержки местных инициатив, а также для осуществления общественного контроля за ходом работы.