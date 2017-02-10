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На ленту новостей 17.02.2017: Мисс весенняя улыбка-2017 17.02.2017: На прием к депутату 16.02.2017: Внимание: днём 17 и в первой половине ночи 18 февраля ожидается ухудшение погодных условий! 14.02.2017: Единая электронная почта края 10.02.2017: Когда мы едины – мы непобедимы! 10.02.2017: Вместе к успеху! 10.02.2017: О будущем думаем сегодня 10.02.2017: Дюжина новых ребят 10.02.2017: Начинающим на развитие 10.02.2017: Новый председатель – прежний глава 10.02.2017: Главный полицейский края на связи


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Постановлением администрации Алтайского края «О памятниках природы краевого значения на территории Алтайского края» от 13.04.98 г. в Ключевском районе были объявлены памятниками природы регионального значения озера Шукыртуз, Бульдюк, Петуховское, Куричье и урочище Касалгач

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Проект получил поддержку


На днях состоялось собрание граждан по обсуждению Проекта поддержки местных инициатив.

С информацией об этом выступила заместитель главы района по социальным вопросам Любовь Александровна Зюзина. Она подчеркнула, что приступить к реализации проектов можно только при активном участии населения, т.е. население должно принять участие в софинансировании выбранного наиболее значимого проекта.

Присутствующие на сходе граждане пришли к мнению, что краевые деньги не будут лишними при реконструкции здания бывшей начальной школы, где будут располагаться Детская школа искусств, Детская художественная школа и отделение самбо ДЮСШ «Юность». Сейчас в той же Детской школе искусств открываются новые отделения, а помещений для занятий нет, приходится переоборудовать под них подсобные помещения и раздевалки. А переселение в новое здание позволит избежать этого.

На сходе была создана инициативная группа в составе пяти человек для помощи в организации подготовки документов Проекта поддержки местных инициатив, а также для осуществления общественного контроля за ходом работы.

17 Февраля.

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