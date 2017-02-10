На прием к депутату

Наталья Владимировна была избрана по нашему округу, в который входят Ключевский, Кулундинский, Михайловский и Табунский районы, по партийным спискам от партии «Единая Россия», член комитета АКЗС по социальной политике. В настоящее время трудится учителем физики МБОУ «Кулундинская СОШ № 3».

Наталья Владимировна Цепенко также провела встречу с руководством Ключевского района, на которой были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся изменений в обеспечении льготами отдельных категорий граждан, предстоящей реструктуризации в системе образования, работы молодежного парламента и др. На все вопросы депутата были даны компетентные ответы и. о. главы района Д.А. Лесновым и заместителем главы по социальным вопросам Л.А. Зюзиной. Н.В. Цепенко планирует проводить встречи с избирателями не реже одного раза в квартал.

17 Февраля.