На прием к депутату

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Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
9 февраля в администрации района прием граждан проводила депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Наталья Владимировна Цепенко.
Наталья Владимировна была избрана по нашему округу, в который входят Ключевский, Кулундинский, Михайловский и Табунский районы, по партийным спискам от партии «Единая Россия», член комитета АКЗС по социальной политике. В настоящее время трудится учителем физики МБОУ «Кулундинская СОШ № 3».
Наталья Владимировна Цепенко также провела встречу с руководством Ключевского района, на которой были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся изменений в обеспечении льготами отдельных категорий граждан, предстоящей реструктуризации в системе образования, работы молодежного парламента и др. На все вопросы депутата были даны компетентные ответы и. о. главы района Д.А. Лесновым и заместителем главы по социальным вопросам Л.А. Зюзиной. Н.В. Цепенко планирует проводить встречи с избирателями не реже одного раза в квартал.