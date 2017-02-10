Мисс весенняя улыбка-2017

В преддверии праздника 8 Марта, редакция газеты «Степной маяк» объявляет конкурс «Мисс весенняя улыбка». Приглашаем представительниц прекрасного пола принять в нем участие. По нашим условиям, его победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество голосов. Проголосовать за свою фаворитку вы можете на страничке «Степного маяка» в социальной сети Одноклассники. Заявки на конкурс принимаются до 1 марта 2017 года. Желающих принять участие в конкурсе, ждем у нас в редакции со своими фотографиями. Вы также можете сделать фото у нас, предварительно позвонив по телефону 22–3–87. Фотографии победительниц будут опубликованы в одном из мартовских выпусков нашей газеты. 17 Февраля.