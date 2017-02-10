Мисс весенняя улыбка-2017

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 17.02.2017: На прием к депутату 17.02.2017: Проект получил поддержку 16.02.2017: Внимание: днём 17 и в первой половине ночи 18 февраля ожидается ухудшение погодных условий! 14.02.2017: Единая электронная почта края 10.02.2017: Когда мы едины – мы непобедимы! 10.02.2017: Вместе к успеху! 10.02.2017: О будущем думаем сегодня 10.02.2017: Дюжина новых ребят 10.02.2017: Начинающим на развитие 10.02.2017: Новый председатель – прежний глава 10.02.2017: Главный полицейский края на связи


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на 2 полугодие 2016 года осталась без изменения – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... Все метеориты делятся на три основных типа: железные метеориты – примерно в 8 раз плотнее воды и состоят в основном из железа (около 90%) и никеля; железокаменные метеориты – примерно в 6 раз плотнее воды их возраст оценивается в 4,6 млрд. лет, что примерно соответствует возрасту нашей Солнечной системы, они содержат железо, никель и силикаты; каменные метеориты – примерно в 3 раза плотнее воды, они в основном состоят из силикатов и только 10% их массы приходится на железо и никель.

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

Мисс весенняя улыбка-2017
В преддверии праздника 8 Марта, редакция газеты «Степной маяк» объявляет конкурс «Мисс весенняя улыбка». Приглашаем представительниц прекрасного пола принять в нем участие. По нашим условиям, его победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество голосов. Проголосовать за свою фаворитку вы можете на страничке «Степного маяка» в социальной сети Одноклассники.

Заявки на конкурс принимаются до 1 марта 2017 года. Желающих принять участие в конкурсе, ждем у нас в редакции со своими фотографиями. Вы также можете сделать фото у нас, предварительно позвонив по телефону 22–3–87. Фотографии победительниц будут опубликованы в одном из мартовских выпусков нашей газеты.

17 Февраля.


Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web