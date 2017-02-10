ГОСУСЛУГИ, проще чем кажется: Какие меры социальной поддержки положены при рождении ребенка в Алтайском крае

Размер федеральных пособий (выплат) и порядок их получения одинаковы на территории всей Российской Федерации, а региональных — в каждом субъекте Российской Федерации свои. Об этом рассказывает министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов.

— В Алтайском крае семьям при рождении ребенка полагается предоставление следующих пособий (выплат):

1) Единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Данная группа пособий предоставляется органами социальной защиты населения (СЗН) неработающим либо обучающимся родителям и не зависит от материального благосостояния семьи.

2) Ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Данная группа пособий (выплат) предоставляется СЗН в случае, если размеры среднедушевого дохода семьи меньше величины прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае.

3) Кроме того, семьям Алтайского края при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка предоставляется региональный материнский (семейный) капитал.

Как оформить меры социальной поддержки при рождении детей

— Одним из условий получения выплат (пособий) является своевременное обращение в СЗН за их назначением, как правило этот срок составляет 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Учитывая, что первый год жизни ребенка особенно хлопотный для родителей, тратить время на посещение СЗН в целях подачи документов крайне неудобно. В связи с этим, предлагаем сэкономить время на личном обращении в СЗН и оформить заявление на предоставление мер социальной поддержки в электронном виде.

Так, сегодня семьи с детьми могут обратиться в электронной форме за получением 6 видов выплат (пособий):

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка;

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка (включая: пособия в повышенном размере на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; пособия в повышенном размере на детей из многодетных семей; пособия в повышенном размере на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; пособия в повышенном размере на детей одиноких матерей);

Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

Предоставление материнского (семейного) капитала в Алтайском крае;

Назначение и выплата пособия гражданам, усыновившим детей.

Их перечень размещен:

на портале госуслуг в разделе «Орган власти» — Министерство труда и социальной защиты Алтайского края: https://www.gosuslugi.ru/structure/2200000010000000346;

на портале госуслуг в категории услуг «Пособия на детей» раздела «Семья и дети»: https://www.gosuslugi.ru/271562;

на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Алтайского края по адресу: http://www.aksp.ru/work/gos_uslugi/gu_electron.php.

Как получить услугу на gosuslugi.ru

— Найдя необходимую услугу из указанного перечня и «кликнув» на нее, заявитель будет направлен на страницу портала, содержащую полную информацию о порядке предоставления социального пособия (выплаты). После нажатия кнопки «Получить услугу», при наличии предварительной регистрации на портале госуслуг, гражданину будет предложено заполнить электронную форму заявления.

Стоит отметить, что заполнение заявления на портале не составляет особого труда. Персональные данные система укажет сама (возьмет их из личного кабинета), заявителю останется выбрать из выпадающего списка СЗН по месту жительства либо пребывания родителей (одного из родителей), который будет назначать выплату (пособие) и указать — каким способом будут перечисляться денежные средства – почтой либо на банковский счет.

Завершающим этапом перед подачей заявления гражданину будет предложено прикрепить сканы либо фотокопии необходимых документов.

Обязательными к представлению (данные документы обозначены знаком «*») являются паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Дополнительный перечень запрашиваемой информации будет зависеть от предоставляемой меры социальной поддержки. Например, при оформлении ежемесячного пособия на ребенка необходимо прикрепить справку о составе семьи, а также документы, подтверждающие доходы (отсутствие доходов) каждого члена семьи.

Сформированный пакет документов после нажатия кнопки «Подать заявление» направляется на рассмотрение сотруднику СЗН.

При наличии оснований для назначения меры социальной поддержки в личный кабинет заявителя портала госуслуг будет направлено уведомление с указанием даты и времени посещения сотрудника СЗН для сверки оригиналов документов и выдачи решения о предоставлении услуги.

Справка

Получать услуги в электронном виде могут только зарегистрированные пользователи портала госуслуг gosuslugi.ru.

Регистрация бесплатна и не занимает много времени. Будущему пользователю портала потребуется ввести личные данные на gosuslugi.ru (Вход в Госуслуги): реквизиты паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона либо адрес электронной почты, а затем получить код активации личного кабинета.

Код активации можно получить заказной почтой либо в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. На сегодняшний день в Алтайском крае открыто более 330 таких центров. Их перечень, информация о местонахождении и графике работы размещена на портале госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/help/address.

Подробные инструкции по регистрации на портале размещены в специальном разделе портала госуслуг «Помощь и поддержка». Телефон технической поддержки gosuslugi.ru

8–800–100–70–10 (звонок бесплатный).

20 Февраля.