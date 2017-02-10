Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств дает результаты

По данным Алтайкрайстата в январе текущего года производство продукциисельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось всопоставимых ценах к январю 2016 года на 16,5% (в январе 2016 года — на 14,5%). В целом за 2006–2016 годы в крестьянских (фермерских) хозяйствах Алтайскогокрая производство продукции выросло в 3,5 раза (по России — в 2,8 раза).Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствахв январе 2017 года увеличилось на 27,5%, в том числе коров на 22%. В даннойкатегории хозяйств растет производство продукции животноводства: производствоскота и птицы на убой за январь 2017 года приросло на 9,5% к уровню января 2016 года, молока — на 25,1%. В январе 2017 года в сельхозорганизациях наблюдается увеличениепроизводство молока на 2,6%. Продуктивность коров в сельскохозяйственныхорганизациях в январе 2017 года выросла на 3,3% к январю 2016 года и составила380 кг молока на одну корову. В целом в январе текущего года во всех категорияххозяйств произведено 77,0 тыс. тонн молока, что на 1,5% больше, чем в январе2016 года. Справочно: С 2012 года в крае действуют программы поддержкиначинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. За период реализациипрограмм грантовую поддержку получили 195 начинающих фермеров на суммуболее чем 290 млн рублей и 45 семейных ферм на сумму 275 млн рублей.С 2017 года изменены правила предоставления грантовой поддержкикрестьянским (фермерским) хозяйствам, сумма гранта начинающим фермерамувеличена с 1,5 млн рублей до 3 млн рублей, семейным фермам — с 10 млн рублейдо 30 млн рублей. 20 Февраля.