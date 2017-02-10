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На ленту новостей 20.02.2017: ГОСУСЛУГИ, проще чем кажется: Какие меры социальной поддержки положены при рождении ребенка в Алтайском крае 17.02.2017: Мисс весенняя улыбка-2017 17.02.2017: На прием к депутату 17.02.2017: Проект получил поддержку 16.02.2017: Внимание: днём 17 и в первой половине ночи 18 февраля ожидается ухудшение погодных условий! 14.02.2017: Единая электронная почта края 10.02.2017: Когда мы едины – мы непобедимы! 10.02.2017: Вместе к успеху! 10.02.2017: О будущем думаем сегодня 10.02.2017: Дюжина новых ребят 10.02.2017: Предстоящий паводок обещает быть сложным


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... История не знает ни одного случая, когда упавший на землю метеорит стал бы причиной смерти человека. В начале 90-х годов прошлого века один человек был ранен метеоритом, когда проезжал по автостраде в Германии. А еще известно, что примерно в этот же период времени упавший метеорит убил собаку.

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Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств дает результаты
По данным Алтайкрайстата в январе текущего года производство продукциисельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось всопоставимых ценах к январю 2016 года на 16,5% (в январе 2016 года — на 14,5%).

В целом за 2006–2016 годы в крестьянских (фермерских) хозяйствах Алтайскогокрая производство продукции выросло в 3,5 раза (по России — в 2,8 раза).Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствахв январе 2017 года увеличилось на 27,5%, в том числе коров на 22%. В даннойкатегории хозяйств растет производство продукции животноводства: производствоскота и птицы на убой за январь 2017 года приросло на 9,5% к уровню января 2016 года, молока — на 25,1%.

В январе 2017 года в сельхозорганизациях наблюдается увеличениепроизводство молока на 2,6%. Продуктивность коров в сельскохозяйственныхорганизациях в январе 2017 года выросла на 3,3% к январю 2016 года и составила380 кг молока на одну корову. В целом в январе текущего года во всех категорияххозяйств произведено 77,0 тыс. тонн молока, что на 1,5% больше, чем в январе2016 года.

Справочно: С 2012 года в крае действуют программы поддержкиначинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. За период реализациипрограмм грантовую поддержку получили 195 начинающих фермеров на суммуболее чем 290 млн рублей и 45 семейных ферм на сумму 275 млн рублей.С 2017 года изменены правила предоставления грантовой поддержкикрестьянским (фермерским) хозяйствам, сумма гранта начинающим фермерамувеличена с 1,5 млн рублей до 3 млн рублей, семейным фермам — с 10 млн рублейдо 30 млн рублей.

20 Февраля.


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