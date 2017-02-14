Готовимся к паводку

В период паводка государство сделает все, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, минимизировать ущерб объектам инфраструктуры и социальной сферы. 22 февраля, Губернатор региона провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края. Главным вопросом мероприятия стала подготовка к предстоящему паводку 2017 года. Как подчеркнул Александр Карлин, в настоящее время проходит самый ответственный этап подготовки к прохождению паводка, который будет «…не просто сложным, а сложнейшим». Глава региона напомнил главам городов и районов, специалистам в области ГО и ЧС о персональной ответственности за некачественную работу и формализм в период подготовки к весеннему половодью. «По законодательству персональная ответственность за организацию работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в территориях возлагается на глав администраций сельских территорий и городских округов. Перекладывать на кого-то эту работу и самоустраняться от нее недопустимо», — подчеркнул Александр Карлин. Губернатор напомнил о необходимости работы с населением, в том числе широкого информирования жителей края об угрозах, которые будут возникать в ближайшие месяцы. Одной из главных задач ближайших дней является проведение единого урока безопасности в населенных пунктах, попадающих под угрозу подтопления этой весной. «Единый урок безопасности необходимо провести во всех образовательных учреждениях. В ближайшие дни Министерство образования и науки Алтайского края вместе с подразделениями МЧС подготовят памятку по проведению этого урока. Она должна быть ясная, конкретная, доступная для понимания детей, начиная с учащихся средних классов. Уроки безопасности должны пройти с участием глав и глав администраций муниципалитетов, специалистов, ответственных за ГО и ЧС, с приглашением родителей учащихся», — отметил Александр Карлин. Кроме того, сами образовательные учреждения в селах необходимо подготовить, в том числе очистить от снега крыши и территорию вокруг школ, потому что как правило в этих зданиях находятся пункты временного размещения населения и хранятся материальные резервы. Губернатор поставил задачу научить детей и родителей навыкам самопомощи, оказания помощи близким, членам семьи, соседям, в первую очередь пожилым, больным, инвалидам, многодетным семьям. Губернатор непосредственно в ходе заседания комиссии обратился через средства массовой информации к жителям Алтайского края, в первую очередь проживающим в городах и районах, где есть реальная угроза подтопления в этом году. «Государство обязано и будет делать все, чтобы защитить людей, их жизнь и здоровье, минимизировать ущерб объектам инфраструктуры, социальной сферы. Но сами жители должны проявлять максимум заботы о своих близких, о членах семьи, о соседях, односельчанах», — отметил Александр Карлин. По его словам, в небольших населенных пунктах организаторами всей необходимой работы должны стать сельские старосты. Успешность всей работы по прохождению паводка зависит от того, насколько все будут организованы по выполнению своих обязанностей: и должностных, гражданских. 28 Февраля.