Алтайкомсвязь в соцсетях

Официальные страницы Алтайкомсвязи открыты в «Фейсбуке», «Одноклассниках», «Твиттере» и в «Вконтакте». Они созданы для максимально широкого распространения публикуемой информации.

На страницах социальных сетей управление будет делиться с гражданами достоверной информацией обо всем интересном и важном, что происходит в курируемых отраслях региона. У жителей Алтайского края появляется еще одна возможность обратиться с вопросом или жалобой в онлайн режиме, а также поделиться полезными материалами с другими пользователями.

Приглашаем Вас подписываться на страницы Алтайкомсвязи в социальных сетях — «Фейсбуке», «Одноклассниках», «Твиттере» и во «Вконтакте».

Одноклассники — https://ok.ru/group/53511690191019

Вконтакте — https://vk.com/inform22

Фейсбук — https://www.facebook.com/inform22/

Твиттер — https://twitter.com/inform22ru

28 Февраля.