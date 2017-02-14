Алтайкомсвязь в соцсетях

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 03.03.2017: Есть такая профессия – Родину защищать 03.03.2017: «Виктория» – это победа! 03.03.2017: Время сходов 28.02.2017: Готовимся к паводку 20.02.2017: Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств дает результаты 20.02.2017: ГОСУСЛУГИ, проще чем кажется: Какие меры социальной поддержки положены при рождении ребенка в Алтайском крае 17.02.2017: Мисс весенняя улыбка-2017 17.02.2017: На прием к депутату 17.02.2017: Проект получил поддержку 16.02.2017: Внимание: днём 17 и в первой половине ночи 18 февраля ожидается ухудшение погодных условий! 14.02.2017: Единая электронная почта края


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на полугодие – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Также можно перевести деньги на карту сбербанка 4276 8020 1328 1280 (Валентина Николаевна Ш.) и сообщить об оплате и свой электронный адрес по электронной почте sm_1931@mail.ru

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 9738 человек было призвано на фронт у нас в Ключевском районе в 1941-1945 гг. Погибли 3377 человек, среди них – русские, украинцы, казахи, татары, белорусы, мордвины, башкиры, немцы, алтайцы, чуваши, эстонцы.

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Алтайкомсвязь в соцсетях


Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края стало доступно в социальных сетях

Официальные страницы Алтайкомсвязи открыты в «Фейсбуке», «Одноклассниках», «Твиттере» и в «Вконтакте». Они созданы для максимально широкого распространения публикуемой информации.

На страницах социальных сетей управление будет делиться с гражданами достоверной информацией обо всем интересном и важном, что происходит в курируемых отраслях региона. У жителей Алтайского края появляется еще одна возможность обратиться с вопросом или жалобой в онлайн режиме, а также поделиться полезными материалами с другими пользователями.

Приглашаем Вас подписываться на страницы Алтайкомсвязи в социальных сетях — «Фейсбуке», «Одноклассниках», «Твиттере» и во «Вконтакте».

Одноклассники — https://ok.ru/group/53511690191019

Вконтакте — https://vk.com/inform22

Фейсбук — https://www.facebook.com/inform22/

Твиттер — https://twitter.com/inform22ru

28 Февраля.

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