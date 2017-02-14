«Виктория» – это победа!

Нынешний фестиваль, прошедший в районном Доме культуры, был посвящен 80-летию образования Алтайского края. Он собрал более восьмидесяти участников разных возрастов. Судьбу призовых мест и гран-при решало жюри в составе В.В. Копыловой, директора детской школы искусств, В.Н. Савченко, директора Васильчуковского сельского Дома культуры, Н.В. Алексеевой, директора Центра Досуга, село Северка, Е.Ю. Чупахиной, директора Целинного сельского Дома культуры и председателя жюри Л.А. Зюзиной, заместителя главы района по социальным вопросам.

Решением жюри Дипломами победителей шестнадцатого фестиваля патриотической песни «Виктория» были награждены: Юля Филина (Ключевский детский сад «Сказка», руководитель В. Чупахина), Анна Переверзина (Центр Досуга, село Северка, руководитель А. Алексеев), вокальный ансамбль «Мажор-компания» (Детская школа искусств, руководитель А. Барабаш), Ульяна Пузикова (Васильчуковский сельский Дом культуры, руководитель С. Миленко), Людмила Сметанина (Центр Досуга, село Северка, руководитель А. Алексеев), вокальный ансабль «Поющие сердца» (Целинный сельский Дом культуры), группа «Uрgrade» (Ключевская СОШ № 1, руководитель В. Пестов). Диплом гран-при единогласно присудили Е. Петрушкиной (Детская школа искусств, руководитель Р. Хайрулин). Все участники фестиваля были поощрены памятными подарками и дипломами.

3 Марта.