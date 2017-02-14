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На ленту новостей 03.03.2017: Есть такая профессия – Родину защищать 03.03.2017: Время сходов 28.02.2017: Алтайкомсвязь в соцсетях 28.02.2017: Готовимся к паводку 20.02.2017: Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств дает результаты 20.02.2017: ГОСУСЛУГИ, проще чем кажется: Какие меры социальной поддержки положены при рождении ребенка в Алтайском крае 17.02.2017: Мисс весенняя улыбка-2017 17.02.2017: На прием к депутату 17.02.2017: Проект получил поддержку 16.02.2017: Внимание: днём 17 и в первой половине ночи 18 февраля ожидается ухудшение погодных условий! 14.02.2017: Единая электронная почта края


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Постановлением администрации Алтайского края «О памятниках природы краевого значения на территории Алтайского края» от 13.04.98 г. в Ключевском районе были объявлены памятниками природы регионального значения озера Шукыртуз, Бульдюк, Петуховское, Куричье и урочище Касалгач

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«Виктория» – это победа!


Месячник военно-патриотического воспитания в районе по традиции завершился фестивалем патриотической песни «Виктория», который в этом году стал уже шестнадцатым по счету.

Нынешний фестиваль, прошедший в районном Доме культуры, был посвящен 80-летию образования Алтайского края. Он собрал более восьмидесяти участников разных возрастов. Судьбу призовых мест и гран-при решало жюри в составе В.В. Копыловой, директора детской школы искусств, В.Н. Савченко, директора Васильчуковского сельского Дома культуры, Н.В. Алексеевой, директора Центра Досуга, село Северка, Е.Ю. Чупахиной, директора Целинного сельского Дома культуры и председателя жюри Л.А. Зюзиной, заместителя главы района по социальным вопросам.

Решением жюри Дипломами победителей шестнадцатого фестиваля патриотической песни «Виктория» были награждены: Юля Филина (Ключевский детский сад «Сказка», руководитель В. Чупахина), Анна Переверзина (Центр Досуга, село Северка, руководитель А. Алексеев), вокальный ансамбль «Мажор-компания» (Детская школа искусств, руководитель А. Барабаш), Ульяна Пузикова (Васильчуковский сельский Дом культуры, руководитель С. Миленко), Людмила Сметанина (Центр Досуга, село Северка, руководитель А. Алексеев), вокальный ансабль «Поющие сердца» (Целинный сельский Дом культуры), группа «Uрgrade» (Ключевская СОШ № 1, руководитель В. Пестов). Диплом гран-при единогласно присудили Е. Петрушкиной (Детская школа искусств, руководитель Р. Хайрулин). Все участники фестиваля были поощрены памятными подарками и дипломами.

3 Марта.

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