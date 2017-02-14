Есть такая профессия – Родину защищать

В рамках месячника военно-патриотического воспитания в Ключевском районном краеведческом музее в течение февраля проводились встречи школьников и молодежи с офицерами, проживающими у нас в районе. На мероприятиях патриотической направленности побывали школьники Ключевской средней общеобразовательной школы № 1, Ключевской средней общеобразовательной школы № 2, студенты Ключевского лицея профессионального образования, учащиеся коррекционной школы-интерната. На встрече приглашенные офицеры рассказывали о своей армейской службе. И кому, как не солдатам и офицерам, уволенным в запас, воинам-интернационалистам, принимать эстафету от ветеранов Великой Отечественной войны по воспитанию школьников и молодежи, чтобы они достойно служили в рядах Российской Армии. Среди гостей на встрече были майоры Игорь Анатольевич Степанов и Валерий Викторович Макухин, а также капитан II ранга Владимир Михайлович Гостюшев. Пришли на встречу и родственники офицеров: отец Олега Васильевича Пащенко – Василий Иванович Пащенко, он рассказал школьникам о сыне, побывавшем дважды в Афганистане в качестве военного хирурга. В настоящее время он служит в военно-медицинской академии города Санкт-Петербурга, и является доцентом кафедры анестезии и реаниматологии. Наталья Петровна Жгарева рассказала о династии своих родственников, избравших для себя профессию военного. Это брат Василий Петрович Костюк, который имеет звание полковника и за прохождение службы в Афганистане в инженерно-саперных войсках был награжден орденом Красной Звезды. По его стопам пошел сын Алексей Васильевич Костюк, который немало походил дорогами Чечни, так как был командиром инженерно-саперной роты. Он, как и отец, имеет звание полковника. Из рассказа Н.П. Жгаревой школьники узнали и о ее сыне Валерии Борисовиче Жгареве, который окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. В 2015 году ему присвоено звание подполковник. Вот такие наши земляки, целая династия военнослужащих. Лариса Семеновна Брост со слезами на глазах рассказала присутствующим о своем брате Анатолии Васильевиче Старченко, так как его не стало в возрасте пятидесяти трех лет. Анатолий Васильевич – кадровый офицер, в числе первых в составе своего батальона оказался в Афганистане. За полтора года пребывания на войне он был награжден орденом Красной Звезды. На мероприятиях вниманию молодежи и школьников были представлены презентации о воинах-интернационалистах, погибших в Афганистане, о тех, кто остался в живых, которых жизнь разбросала по разным дорогам, и о тех, кто в мирное время пополнил список «не боевых потерь». Совместно с молодым библиотекарем Ксенией Александровной Гринь вниманию слушателей была представлена презентация «С русским воином через века». Всего за месяц военно-патриотического воспитания на мероприятиях побывало более 350 человек. 3 Марта.