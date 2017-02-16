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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

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Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

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Лекарственным средством не является
Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю предупреждает, что рекламаБАДов, пищевых продуктов, косметических средств в газетах «Вестник здоровья», «Народный знахарь», «Турмалиновый рецепт здоровья», является недостоверной.

В Алтайское краевое УФАС России поступают многочисленные обращения граждан о распространении по почтовым ящикам газет «Вестник здоровья», «Народный знахарь», «Турмалиновый рецепт здоровья».

Реклама создает впечатление, что рекламируемые товары являются лекарственными средствами и обладают лечебными свойствами, содержит ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в результате применения таких добавок, содержат выражение благодарности лицами в связи с применением таких добавок, что нарушает Федеральный закон «О рекламе».

Антимонопольный орган осуществляет в пределах своих полномочий государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе. В выходных данных газет «Вестник здоровья», «Народный знахарь», «Турмалиновый рецепт здоровья» отсутствуют сведения об учредителе, издателе, редакции и т.п., в связи с чем, в рамках полномочий антимонопольного органа не представляется возможным установить лиц, осуществляющих изготовление и распространение вышеуказанных газет. Антимонопольным органом направлены материалы в полицию для принятия мер по установлению лица, осуществляющего печать и массовое распространение газет «Народный знахарь», «Вестник здоровья», «Турмалиновый рецепт здоровья», а также лица, разместившего ненадлежащую рекламу пищевых продуктов, косметических средств, изделий, которые якобы обладают лечебными свойствами.

Установлено, что и производители рекламируемой продукции, не имеют отношения к размещению рекламы в газетах «Вестник здоровья», «Народный знахарь», «Турмалиновый рецепт здоровья». В газетах размещена информация о местах проведения выставок-продаж в учреждениях культуры, кафе, санатории, спортивных учреждениях и др. на территории Алтайского края, с указанием даты, времени, названий учреждений и адреса. Однако, в соответствии с законодательством Российской Федерации, розничная торговля БАДами допускается только через аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски).

Поскольку продажа БАДов в учреждениях культуры, спортивных учреждениях, в кафе и др. не допускается, антимонопольным органом направлены письма в управление Алтайского края по культуре и архивному делу, управление спорта и молодежной политики Алтайского края о недопустимости проведения подобных мероприятий, а также в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю для принятия мер в рамках компетенции.

Справка: В соответствии с пунктами 1,2,3 ч. 1 ст. 25 Федерального закона «О рекламе», реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не должна: создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или) обладают лечебными свойствами (п.1); содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в результате применения таких добавок (п.2); содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с применением таких добавок (п.3).

В соответствии с п.6 ч.5 ст.5 Федерального закона «О рекламе», не допускается в рекламе указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение болезни, объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий.

7 Марта.


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