Телефонная линия по электронным услугам

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На ленту новостей 07.03.2017: Лекарственным средством не является 03.03.2017: Есть такая профессия – Родину защищать 03.03.2017: «Виктория» – это победа! 03.03.2017: Время сходов 28.02.2017: Алтайкомсвязь в соцсетях 28.02.2017: Готовимся к паводку 20.02.2017: Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств дает результаты 20.02.2017: ГОСУСЛУГИ, проще чем кажется: Какие меры социальной поддержки положены при рождении ребенка в Алтайском крае 17.02.2017: Мисс весенняя улыбка-2017 17.02.2017: На прием к депутату 17.02.2017: Проект получил поддержку


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на полугодие – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
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КПП 224801001
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После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Также можно перевести деньги на карту сбербанка 4276 8020 1328 1280 (Валентина Николаевна Ш.) и сообщить об оплате и свой электронный адрес по электронной почте sm_1931@mail.ru

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 2543 человека,проживающих в Ключевском районе, имеют звание «Ветеран труда», в том числе 125 жителям нашего района соответствующее удостоверение было вручено в январе-августе 2011 года.

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Телефонная линия по электронным услугам
14 марта текущего года жители Алтайского края смогут задать специалистам филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю (Кадастровая палата) все интересующие вопросы в отношении получения государственных услуг в сфере кадастрового учёта и регистрации права в электронном виде. Звонки принимаются по телефону (8–3852) 50–27–96 с 13.00 до 15.00 часов.

В связи со вступлением в силу с 01.01.2017 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и подзаконных нормативных актов на портале электронных госуслуг Росреестра (https://rosreestr.ru/) активно внедряются новые и обновляются существующие сервисы, благодаря которым процесс получения государственных услуг в сфере кадастрового учёта и регистрации права в электронном виде упрощается, касается это и минимизации времени оказания услуг. Вместе с тем увеличивается и число заявителей, пользующихся данными сервисами.

На телефон горячей линии Кадастровой палаты регулярно поступает большое количество вопросов от жителей края по работе с сервисами портала электронных госуслуг Росреестра. Например, как в электронном виде подать документы на государственную регистрацию права или проверить статус поданного заявления в режиме реального времени, как подать запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, получить справочную информацию по объекту в режиме «онлайн», а также многие другие вопросы.

14 марта текущего года на все вопросы по работе с сервисами портала электронных госуслуг Росреестра специалисты Кадастровой палаты предоставят развёрнутые ответы с пошаговым алгоритмом действий.

9 Марта.


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