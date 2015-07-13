Телефонная линия по электронным услугам

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений Перейти в раздел
ПОДПИСКА
Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты. Стоимость электронной подписки на полугодие – 252 рубля. Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам: Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“ Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул БИК 040173604 К/с 30101810200000000604 ИНН 2248004477 КПП 224801001 Р/с 40703810302524100080 После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета. Также можно перевести деньги на карту сбербанка 4276 8020 1328 1280 (Валентина Николаевна Ш.) и сообщить об оплате и свой электронный адрес по электронной почте sm_1931@mail.ru
Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
14 марта текущего года жители Алтайского края смогут задать специалистам филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю (Кадастровая палата) все интересующие вопросы в отношении получения государственных услуг в сфере кадастрового учёта и регистрации права в электронном виде. Звонки принимаются по телефону (8–3852) 50–27–96 с 13.00 до 15.00 часов.
В связи со вступлением в силу с 01.01.2017 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и подзаконных нормативных актов на портале электронных госуслуг Росреестра (https://rosreestr.ru/) активно внедряются новые и обновляются существующие сервисы, благодаря которым процесс получения государственных услуг в сфере кадастрового учёта и регистрации права в электронном виде упрощается, касается это и минимизации времени оказания услуг. Вместе с тем увеличивается и число заявителей, пользующихся данными сервисами.
На телефон горячей линии Кадастровой палаты регулярно поступает большое количество вопросов от жителей края по работе с сервисами портала электронных госуслуг Росреестра. Например, как в электронном виде подать документы на государственную регистрацию права или проверить статус поданного заявления в режиме реального времени, как подать запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, получить справочную информацию по объекту в режиме «онлайн», а также многие другие вопросы.
14 марта текущего года на все вопросы по работе с сервисами портала электронных госуслуг Росреестра специалисты Кадастровой палаты предоставят развёрнутые ответы с пошаговым алгоритмом действий.