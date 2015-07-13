Телефонная линия по электронным услугам

В связи со вступлением в силу с 01.01.2017 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и подзаконных нормативных актов на портале электронных госуслуг Росреестра (https://rosreestr.ru/) активно внедряются новые и обновляются существующие сервисы, благодаря которым процесс получения государственных услуг в сфере кадастрового учёта и регистрации права в электронном виде упрощается, касается это и минимизации времени оказания услуг. Вместе с тем увеличивается и число заявителей, пользующихся данными сервисами.

На телефон горячей линии Кадастровой палаты регулярно поступает большое количество вопросов от жителей края по работе с сервисами портала электронных госуслуг Росреестра. Например, как в электронном виде подать документы на государственную регистрацию права или проверить статус поданного заявления в режиме реального времени, как подать запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, получить справочную информацию по объекту в режиме «онлайн», а также многие другие вопросы.

14 марта текущего года на все вопросы по работе с сервисами портала электронных госуслуг Росреестра специалисты Кадастровой палаты предоставят развёрнутые ответы с пошаговым алгоритмом действий.

9 Марта.