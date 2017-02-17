Ярким событием выставки «Интурмаркет-2017» стало открытие Дня Алтайского края

На стенде нашего региона 11 марта состоялось торжественное открытие Дня Алтайского края на выставке «Интурмаркет-2017». Почетными гостями стали исполнительный директор Всемирной туристской организации Золтан Шомоги, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, депутаты Государственной Думы России, предприниматели, туроператоры, гости выставки. Александр Карлин отметил, что Алтайский край всегда принимает участие в Международной выставке «Интурмаркет-2017», которая является авторитетной и значимой площадкой для нашего региона. «Мы всё стараемся делать для того, чтобы не только продвигать туристические бренды Алтайского края, но и пропагандировать и способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в нашей стране. На экспозиции мы постарались представить наш регион во всей полноте и красоте. Мы ее создавали с любовью, с душой, поэтому предлагаю вам тщательно ознакомиться, чтобы у вас появилось желание приехать на Алтай и воочию увидеть нашу алтайскую жизнь. Мы совместно с нашими партнерами из Совета Федерации, Государственной Думы, профильных министерств и ведомств будем делать все, чтобы туризм в России — как экономическое и социальное явление, духовное и политическое — развивался. На стенде Алтайского края каждый гость становится чуть-чуть больше патриотом», — подчеркнул глава региона. Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что в Совете Федерации с огромным уважением относятся к той работе, которую проводит руководство Алтайского края по развитию туризма. «Не случайно именно Алтайский край выступает стратегическим партнером этой международной выставки уже на протяжении 5 лет. Вся страна, представители всех регионов очень внимательно следят, как развивается Алтайский край, и очень многие мои коллеги рекомендуют провести отпуск именно в вашем регионе. Уже в 2016 году 2 млн. туристов приехали, посетили, посмотрели на природную красоту, познакомились с культурой и историей Алтайского края», — отметила она. Галина Карелова напомнила, что в этом году была создана Туристская ассоциация субъектов Российской Федерации. «И Александр Карлин избран председателем координационного совета. Безусловно, все лидеры регионов, которые выступили учредителями этой ассоциации, единодушно увидели в Александре Богдановиче лидера этого направления. Мы уверены, что руководство Алтайского края и лично глава региона многое сделают для того, чтобы туризм в России стал очень развитой отраслью. Я сама была несколько раз в Алтайском крае, и каждый раз хочу еще раз приехать. Это потрясающий край. Спасибо вам и всем жителям региона за то, что даете возможность познакомиться на этой выставке, как живет Алтай, как развивается, как живут там люди», — отметила Галина Карелова. Олег Сафонов отметил, что Алтайский край является одним из лидеров внутреннего и въездного туризма в нашей стране. «Прекрасная, очень богатая и интересная экспозиция с разных сторон открывает Алтайский край. Очень радует, что более двух миллионов человек приезжают ежегодно на Алтай, это очень хороший показатель. Я думаю, что рост турпотока будет продолжаться, этому будет способствовать активная позиция Губернатора Александра Карлина и его команды. Благодаря продвижению потенциала появляется желание вновь и вновь приезжать в Алтайский край, при этом он каждый раз открывается с новых сторон. В Алтайском крае — удивительная природа, интересные люди, много археологических артефактов, развит санаторно-курортный комплекс. На развитие санаторно-курортного комплекса мы сейчас делаем основной упор в развитии туризма в стране. Абсолютно согласен, что воспитание патриотизма возможно тогда, когда человек знает и любит свою родину, чему способствуют путешествия по своей стране. Это приводит к тому, что развивается экономика, различные социальные направления, создается комфортная среда для жизни местных жителей и туристов. Алтайский край является одним из лидеров федеральной целевой программы „Развитие внутреннего и въездного туризма“, в регионе реализуется проект „Белокуриха-2“, приглашаются инвесторы. Еще раз хочется сказать, что Алтайский край является лидером внутреннего и въездного туризма. Хочется пожелать команде Алтайского края успеха и удачи!» — пожелал глава Ростуризма. Исполнительный директор Всемирной туристской организации Золтан Шомоги отметил, что Алтайский край обладает уникальными природными и лечебными ресурсами. «Когда я нахожусь у стенда Алтайского края на выставке „Интурмаркет“, всегда узнаю для себя что-то новое. Мы сотрудничаем с Алтайским краем, у нас есть специальный договор, который был заключен после посещения региона господином Рифаи. В этом году у нас пройдет стажировку руководитель Алтайской академии гостеприимства Валентина Косинова, что даст еще большие возможности для развития Алтайского края. Желаю вам успехов и хорошей выставки!» — пожелал Золтан Шомоги. По материалам официального сайта Алтайского края сегодня.