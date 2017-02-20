|Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 14.03.2017: В путешествие по краевой столице 13.03.2017: Ярким событием выставки «Интурмаркет-2017» стало открытие Дня Алтайского края 09.03.2017: Телефонная линия по электронным услугам 07.03.2017: Лекарственным средством не является 03.03.2017: Есть такая профессия – Родину защищать 03.03.2017: «Виктория» – это победа! 03.03.2017: Время сходов 28.02.2017: Алтайкомсвязь в соцсетях 28.02.2017: Готовимся к паводку 20.02.2017: Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств дает результаты 20.02.2017: ГОСУСЛУГИ, проще чем кажется: Какие меры социальной поддержки положены при рождении ребенка в Алтайском крае
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Так держать, Виолетта!
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