В путешествие по краевой столице

Программы туров выходного дня, разработанные администрацией города Барнаула совместно с ведущими туроператорами, позволяют побывать на экскурсиях и узнать почти трехвековую историю, посетить музеи, а также увидеть новые достопримечательности туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город». Активная часть программы по выбору включает посещение аквапарка, зоопарка, театров, выставок, квестов, семейно-развлекательных центров.

В случае путешествия на железнодорожном транспорте школьникам показывают фильмы о Барнауле, угощают чаем и устраивают викторину.Экскурсионные туры включают в себясопровождение профессиональных экскурсоводов, питание, передвижение по городу в специально оборудованных автобусах.

Стоимость такой программы в составе организованных школьных групп до 50% меньше стоимости самостоятельной поездки.

По вопросам организации туров обращаться по телефону: (3852) 370–342 (отдел по развитию туризма).

14 Марта.