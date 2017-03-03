15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей

«Всемирный день прав потребителей, проводимый под гидой Организации Объединенных Наций, отмечается в России ежегодно15 марта, начиная с 1994 года. По сложившейся традиции Международная Федерация потребительских организаций — Consumers International (CI) каждый год определяет тематику Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 15 марта. “Потребительские права в цифровую эпоху» («Consumer Rights in the Digital Age»), под таким девизом Международная организация по защите потребителей (CI) призывает провести Всемирный день прав потребителей 15 марта 2017 года. Реализация товаров посредством сети «Интернет» набирает все большую популярность, что связано, в т.ч. с удобством получения товара непосредственно по месту нахождения потребителя, более низкой ценой товара. В настоящее время индустрия «электронной коммерции» по организации продажи потребительских товаров и оказанию различных возмездных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет развивается очень динамично. По экспертным оценкам Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) объем онлайн – продаж в Российской Федерации в 2015 году вырос на 7% к уровню 2014 года, составив 760 млрд. руб. (при этом доля трансграничной торговли в этом объеме составила 29%). По мере глобализации данного сегмента потребительского рынка и вовлечения в него всё большего числа активных пользователей Интернетом (в том числе за счет расширения спектра соответствующих мобильных средств связи и их доступности) стали заметнее проявляться неурегулированные законодательством отношения, что позволяет недобросовестным участникам рынка использовать данное обстоятельство в целях получения максимальной выгоды в ущерб экономическим интересам и законным правам не только самих потребителей, но и добросовестных представителей бизнес — сообщества. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском, Угловском, Волчихинском районах напоминает о правах потребителя при приобретении товаров дистанционным способом. Дистанционная продажа товаров регулируется Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 года № 612. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его получения, а после получения товара при наличии всех данных продавца – в течение 7 дней. В случае отсутствии информации о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества срок возврата увеличивается до 3 месяцев с момента передачи товара. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Однако отсутствие у покупателя указанного документа не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца (товарный чек, квитанция, накладная). Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем. При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней, с даты предъявления покупателем соответствующего требования. Помимо этого, при обнаружении недостатков в товаре, в отношении которого гарантийные сроки или сроки годности не установлены, покупатель вправе предъявить требования в отношении недостатков товара в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи его покупателю, если более длительные сроки не установлены законами или договором. Покупатель также вправе предъявить требования к продавцу в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать: – безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление покупателем или третьим лицом; соразмерного уменьшения покупной цены; – замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. При этом в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров эти требования покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков. Также покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет покупатель должен возвратить товар с недостатками. Поскольку в соответствии со ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» защита прав потребителей осуществляется судом, при не урегулировании спора, предметом которого являются имущественные (материальные) требования потребителя в досудебном порядке, потребитель вправе обратиться в судебные органы. При этом обращаем внимание, что в соответствии со ст. 47 Гражданско-процессуального кодекса РФ, ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» Управление Роспотребнадзора по ходатайству потребителя может быть привлечено судом для дачи заключения по делу. Гл. специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Жакеева Н.Н. 15 Марта.