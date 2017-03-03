Сообщи, где торгуют смертью!

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На ленту новостей 16.03.2017: Есть повод заявить о себе 16.03.2017: Алтайскому краю паводок в марте не грозит 15.03.2017: 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей 14.03.2017: В путешествие по краевой столице 13.03.2017: Так держать, Виолетта! 13.03.2017: Ярким событием выставки «Интурмаркет-2017» стало открытие Дня Алтайского края 09.03.2017: Телефонная линия по электронным услугам 07.03.2017: Лекарственным средством не является 03.03.2017: Есть такая профессия – Родину защищать 03.03.2017: «Виктория» – это победа! 03.03.2017: Время сходов


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на полугодие – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Также можно перевести деньги на карту сбербанка 4276 8020 1328 1280 (Валентина Николаевна Ш.) и сообщить об оплате и свой электронный адрес по электронной почте sm_1931@mail.ru

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Все метеориты делятся на три основных типа: железные метеориты – примерно в 8 раз плотнее воды и состоят в основном из железа (около 90%) и никеля; железокаменные метеориты – примерно в 6 раз плотнее воды их возраст оценивается в 4,6 млрд. лет, что примерно соответствует возрасту нашей Солнечной системы, они содержат железо, никель и силикаты; каменные метеориты – примерно в 3 раза плотнее воды, они в основном состоят из силикатов и только 10% их массы приходится на железо и никель.

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Сообщи, где торгуют смертью!


Отделение полиции по Ключевскому району Межмуниципального отдела МВД России «Кулундинский» в период с 13 по 24 марта 2017 года проводит антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью!“. Если вам известны факты, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, просим Вас сообщать по телефонам 32–4–42 и 02 (при наборе с сотового телефона — "102»). Анонимность и вознаграждение гарантируется.

15 Марта.

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