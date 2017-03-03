Алтайскому краю паводок в марте не грозит

В крае первая волна паводка ожидается позже, чем в Республике Алтай. Об этом «Алтайской правде» сообщила замначальника отдела гидрологии регионального ЦГМС Анна Николаева. «Вскрытие рек в крае начнется примерно 15–16 апреля – возможно, позже, чем в Горном Алтае. Сроки прохождения первой волны будут известны только в начале апреля», – уточнила она. Ранее сообщалось, что Республике Алтай первая волна паводка угрожает уже с 20 марта. Подтопленными могут оказаться 260 жилых домов в девяти населенных пунктах. В целом, по прогнозам синоптиков, активное таяние снега в крае начнется после 20 марта. На этот период прогнозируют резкое потепление: среднесуточная температура составит 0 градусов. Именно с этого момента запустится разрушение снегозапасов, что и сформирует первую волну половодья. Основными факторами, которые будут определять характер прохождения весеннего половодья в 2017 году, являются влагозапас снега на начало интенсивного снеготаяния, увлажнение почвы осенью и ее промерзание в зимний период, толщина льда и уровень воды в реках, а также метеорологическая обстановка, которая будет складываться в период прохождения половодья. По многолетним наблюдениям на территории края ожидается прохождение двух волн паводка. Первая волна — начало в 1-й декаде апреля (период активного снеготаяния в степной зоне, вскрытия рек, в первую очередь в южных районах) — 2-я декада апреля (ледоход). Основную опасность на этом этапе представляют склоновые стоки, переполнение прудов, накопителей, размывы дорог и дамб. По результатам анализа межведомственной рабочей группы из-за высокого осеннего увлажнения нынешнего сезона поглощение оттаявшей почвой талой воды будет минимальным, что приведет к увеличению объемов склонового стока, интенсивность которого, в свою очередь, может быть спровоцирована характерным для апреля теплым выносом воздушных масс из районов Средней Азии. С учетом больших объемов снегозапасов в верховьях р. Алей, р. Ануй, р. Песчаная, р. Чарыш, р. Чумыш, а также в бассейне р. Бия ниже Телецкого озера и нижней Катуни, таяние которых формирует первую волну паводка, можно ожидать значительное превышение отметок подтопления у с. Сростки, с. Белоглазово, с. Чарышское и др., городов Барнаула и Камня-на-Оби. Возможно образование заторных процессов. Вторая волна: 3-я декада мая — 1-я декада июня — период активного снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай. Основная опасность периода – подъем уровня воды в основных реках выше критических отметок, подтопление населенных пунктов, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности. В связи с высокими снегозапасами в горной местности Республики Алтай возможно сложное прохождение второй волны паводка. Кроме того в случае выпадения сильных осадков в период формирования максимальных уровней воды (май – июнь) в верховьях р.р. Бия, Катунь, Чарыш и их притоков, возможно значительное осложнение паводковой обстановки на территории края. Прогнозы сроков вскрытия и максимальных уровней весеннего половодья рек бассейна Верхней Оби будут представлены Западно-Сибирским УГМС в начале апреля. По данным ГУ МЧС России по краю, риску подтопления в нашем регионе подвержены 204 населенных пункта, 48 муниципальных образований, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, в том числе восемь тысяч детей. В крае обнаружили 25 опасных участков, которые находятся под угрозой первой волны. В МЧС заранее подготовили 265 пунктов временного размещения, рассчитанных на 35 тысяч человек. Планируется завоз продуктов и предметов первой необходимости. Управление намерено объявить конкурс по поиску вертолетов для воздушной разведки, проведению взрывных работ для устранения заторов, а также перевозке спасателей. Для борьбы с паводком в крае собрали 16 тысяч человек, более пяти тысяч единиц техники и 12 беспилотников. Подготовлено управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 16 Марта.