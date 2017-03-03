Есть повод заявить о себе

Союз российских городов объявляет о проведении в июне 2017 года юбилейного V Международного форума лучших муниципальных практик. Союз российских городов с 2013 года ведет систематическую работу по сбору и обработке лучших муниципальных практик. Весь собранный опыт представлен на сайте www.forum.urc.ru. Кроме того, традиционно к форуму выпускаются печатные сборники. Материалы публикуются на бесплатной основе. В настоящий момент экспертным сообществом Союза российских городов сформулированы тематики печатных сборников к V Международному форуму лучших муниципальных практик: - ЖКХ – новое качество; - Общественная дипломатия – эффективное межмуниципальное взаимодейтвие; - Охрана окружающей среды – комплекс мер; - Информационные технологии и инновации в муниципальных образованиях; - Опыт муниципальных образований в работе по созданию мер противодействия терроризму и обеспечение общественной безопасности; - Регулирование межконфессиональных и межнациональных отношений; - Финансовые межбюджетные отношения. Финансовая и бюджетная оптимизация. Муниципальные кредиты; - Инвестиции и инвестиционный климат; - Программы и механизмы реализации муниципальной социальной политики; - Гражданское участие и общественный контроль на муниципальном уровне; - Предоставление транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения; - Муниципально-частное парнерство; - «Я люблю свой город». Материалы для публикации принимаются по электронной почте info@urc.ruдо 15.04.2017 и должны соответствовать техническому заданию. По всем вопросам публикации материалов в печатных сборниках и размещения на сайте обращаться в оргкомитет Союза российских городов по телефону: (495) 730–41–95. 16 Марта.