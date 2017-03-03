Есть повод заявить о себе

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На ленту новостей 16.03.2017: Алтайскому краю паводок в марте не грозит 15.03.2017: Сообщи, где торгуют смертью! 15.03.2017: 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей 14.03.2017: В путешествие по краевой столице 13.03.2017: Так держать, Виолетта! 13.03.2017: Ярким событием выставки «Интурмаркет-2017» стало открытие Дня Алтайского края 09.03.2017: Телефонная линия по электронным услугам 07.03.2017: Лекарственным средством не является 03.03.2017: Есть такая профессия – Родину защищать 03.03.2017: «Виктория» – это победа! 03.03.2017: Время сходов


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на полугодие – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
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БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Также можно перевести деньги на карту сбербанка 4276 8020 1328 1280 (Валентина Николаевна Ш.) и сообщить об оплате и свой электронный адрес по электронной почте sm_1931@mail.ru

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Союз российских городов объявляет о проведении в июне 2017 года юбилейного V Международного форума лучших муниципальных практик.

Союз российских городов с 2013 года ведет систематическую работу по сбору и обработке лучших муниципальных практик. Весь собранный опыт представлен на сайте www.forum.urc.ru. Кроме того, традиционно к форуму выпускаются печатные сборники. Материалы публикуются на бесплатной основе.

В настоящий момент экспертным сообществом Союза российских городов сформулированы тематики печатных сборников к V Международному форуму лучших муниципальных практик:

- ЖКХ – новое качество;

- Общественная дипломатия – эффективное межмуниципальное взаимодейтвие;

- Охрана окружающей среды – комплекс мер;

- Информационные технологии и инновации в муниципальных образованиях;

- Опыт муниципальных образований в работе по созданию мер противодействия терроризму и обеспечение общественной безопасности;

- Регулирование межконфессиональных и межнациональных отношений;

- Финансовые межбюджетные отношения. Финансовая и бюджетная оптимизация. Муниципальные кредиты;

- Инвестиции и инвестиционный климат;

- Программы и механизмы реализации муниципальной социальной политики;

- Гражданское участие и общественный контроль на муниципальном уровне;

- Предоставление транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения;

- Муниципально-частное парнерство;

- «Я люблю свой город».

Материалы для публикации принимаются по электронной почте info@urc.ruдо 15.04.2017 и должны соответствовать техническому заданию. По всем вопросам публикации материалов в печатных сборниках и размещения на сайте обращаться в оргкомитет Союза российских городов по телефону: (495) 730–41–95.

16 Марта.


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