Есть повод заявить о себе

|Союз российских городов объявляет о проведении в июне 2017 года юбилейного V Международного форума лучших муниципальных практик.
Союз российских городов с 2013 года ведет систематическую работу по сбору и обработке лучших муниципальных практик. Весь собранный опыт представлен на сайте www.forum.urc.ru. Кроме того, традиционно к форуму выпускаются печатные сборники. Материалы публикуются на бесплатной основе.
В настоящий момент экспертным сообществом Союза российских городов сформулированы тематики печатных сборников к V Международному форуму лучших муниципальных практик:
- ЖКХ – новое качество;
- Общественная дипломатия – эффективное межмуниципальное взаимодейтвие;
- Охрана окружающей среды – комплекс мер;
- Информационные технологии и инновации в муниципальных образованиях;
- Опыт муниципальных образований в работе по созданию мер противодействия терроризму и обеспечение общественной безопасности;
- Регулирование межконфессиональных и межнациональных отношений;
- Финансовые межбюджетные отношения. Финансовая и бюджетная оптимизация. Муниципальные кредиты;
- Инвестиции и инвестиционный климат;
- Программы и механизмы реализации муниципальной социальной политики;
- Гражданское участие и общественный контроль на муниципальном уровне;
- Предоставление транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения;
- Муниципально-частное парнерство;
- «Я люблю свой город».
Материалы для публикации принимаются по электронной почте info@urc.ruдо 15.04.2017 и должны соответствовать техническому заданию. По всем вопросам публикации материалов в печатных сборниках и размещения на сайте обращаться в оргкомитет Союза российских городов по телефону: (495) 730–41–95.
16 Марта.