Вместе против СПИДа

В целях профилактики распространения ВИЧ/СПИДа в молодежной среде, а также в рамках реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» на 2016–2018 годы, управлением спорта и молодежной политики Алтайского края с 1 по 31 марта 2017 года проводится месячник, посвященный Всесибирскому дню борьбы со СПИДом.

Цель мероприятий – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, профилактика ВИЧ-инфекции, разработка и внедрение методик в области охраны и формирования культуры безопасности здоровья молодежи.

17 Марта.