Мисс весенняя улыбка-2017

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На ленту новостей 17.03.2017: Вместе против СПИДа 17.03.2017: Полку ветеранов прибыло 16.03.2017: Есть повод заявить о себе 16.03.2017: Алтайскому краю паводок в марте не грозит 15.03.2017: Сообщи, где торгуют смертью! 15.03.2017: 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей 14.03.2017: В путешествие по краевой столице 13.03.2017: Так держать, Виолетта! 13.03.2017: Ярким событием выставки «Интурмаркет-2017» стало открытие Дня Алтайского края 09.03.2017: Телефонная линия по электронным услугам 07.03.2017: Лекарственным средством не является


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на полугодие – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Также можно перевести деньги на карту сбербанка 4276 8020 1328 1280 (Валентина Николаевна Ш.) и сообщить об оплате и свой электронный адрес по электронной почте sm_1931@mail.ru

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Ученые Санкт-Петербурга, исследуя осколки метеоритов, найденные возле сел Марковка и Зеленая Поляна Ключевского района, пришли к выводу, что один из осколков по своему составу совершенно не похож на остальные, а значит является фрагментом другого метеорита, упавшего в этом районе. Этому метеориту было дано название – «Марковка-2». Остается загадкой, почему участок земли возле этих сел так часто притягивает метеориты?

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Мисс весенняя улыбка-2017


Перед вами снимки, отобранные путем специального голосования для участия в финальной стадии конкурса. По условиям, его победительницей и обладательницей главного приза станет участница, набравшая суммарно наибольшее количество голосов на страничке «Степного маяка» в сети Одноклассники и на сайте нашей газеты. Голосование будет проводиться с 18 по 23 марта.

Итоги конкурса будут опубликованы в одном из ближайших выпусков газеты. Желаем участницам удачи и благодарим всех, кто принял участие в нашем конкурсе!

17 Марта.

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