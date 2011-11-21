Судебные приставы окажут гражданам бесплатную юридическую помощь

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24 марта 2017 года с 09–00 до 12–00 часов местного времени, на базе Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 17 будет проводиться День бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов. Оказание бесплатной юридической помощи также будет проводиться во всех отделах судебных приставов Алтайского края.
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» получить бесплатную юридическую помощь могут малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители, Герои Российской Федерации, Советского Союза, Социалистического Труда, Труда Российской Федерации, инвалиды I, II и III группы и др.
Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
22 Марта.