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На ленту новостей 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года сохраняется положительная международная миграция 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года выросла прибыль предприятий реального сектора экономики 22.03.2017: Судебные приставы окажут гражданам бесплатную юридическую помощь 17.03.2017: Мисс весенняя улыбка-2017 17.03.2017: Вместе против СПИДа 17.03.2017: Полку ветеранов прибыло 16.03.2017: Есть повод заявить о себе 16.03.2017: Алтайскому краю паводок в марте не грозит 15.03.2017: Сообщи, где торгуют смертью! 15.03.2017: 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей 14.03.2017: В путешествие по краевой столице


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

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Кстати говоря... Все метеориты делятся на три основных типа: железные метеориты – примерно в 8 раз плотнее воды и состоят в основном из железа (около 90%) и никеля; железокаменные метеориты – примерно в 6 раз плотнее воды их возраст оценивается в 4,6 млрд. лет, что примерно соответствует возрасту нашей Солнечной системы, они содержат железо, никель и силикаты; каменные метеориты – примерно в 3 раза плотнее воды, они в основном состоят из силикатов и только 10% их массы приходится на железо и никель.

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В Алтайском крае растут реальные располагаемые денежные доходы

Алтайкрайстат уточнил показатели уровня жизни за январь 2017 года. В регионе реальные располагаемые доходы в Алтайском крае выросли на 10,8% при среднероссийском приросте на 8,1%.

В феврале текущего года положительная динамика показателей уровня жизни в регионе сохраняется. По предварительным данным Алтайкрайстата, реальные располагаемые денежные доходы в феврале 2017 года в Алтайском крае увеличились на 19,4% по отношению к январю 2017 года.

СПРАВОЧНО:

Располагаемые денежные доходы – это доходы, которые могут быть использованы на личное потребление и сбережения. Они равны номинальным доходам населения за минусом налогов и сборов, платежей по страхованию, процентов, уплаченных населением за кредиты и другие платежи. Реальные располагаемые денежные доходы — это располагаемые доходы, скорректированные на величину инфляции

22 Марта.


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