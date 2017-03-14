В Алтайском крае растут реальные располагаемые денежные доходы

В феврале текущего года положительная динамика показателей уровня жизни в регионе сохраняется. По предварительным данным Алтайкрайстата, реальные располагаемые денежные доходы в феврале 2017 года в Алтайском крае увеличились на 19,4% по отношению к январю 2017 года.

СПРАВОЧНО:

Располагаемые денежные доходы – это доходы, которые могут быть использованы на личное потребление и сбережения. Они равны номинальным доходам населения за минусом налогов и сборов, платежей по страхованию, процентов, уплаченных населением за кредиты и другие платежи. Реальные располагаемые денежные доходы — это располагаемые доходы, скорректированные на величину инфляции

22 Марта.