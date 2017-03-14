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На ленту новостей 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года сохраняется положительная международная миграция 22.03.2017: В Алтайском крае растут реальные располагаемые денежные доходы 22.03.2017: Судебные приставы окажут гражданам бесплатную юридическую помощь 17.03.2017: Мисс весенняя улыбка-2017 17.03.2017: Вместе против СПИДа 17.03.2017: Полку ветеранов прибыло 16.03.2017: Есть повод заявить о себе 16.03.2017: Алтайскому краю паводок в марте не грозит 15.03.2017: Сообщи, где торгуют смертью! 15.03.2017: 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей 14.03.2017: В путешествие по краевой столице


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Постановлением администрации Алтайского края «О памятниках природы краевого значения на территории Алтайского края» от 13.04.98 г. в Ключевском районе были объявлены памятниками природы регионального значения озера Шукыртуз, Бульдюк, Петуховское, Куричье и урочище Касалгач

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В Алтайском крае в январе 2017 года выросла прибыль предприятий реального сектора экономики

Алтайкрайстат опубликовал финансовые результаты крупных и средних организаций за январь 2017 года.По итогам января 2017 года в Алтайском крае прибыль крупных и средних предприятий составила

6,2 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем в январе 2016 года.

В январе 2017 года более 75% прибыли региона полученопредприятиямипромышленности, около 11% — предприятиями сельского хозяйства.

Прибыль промышленных предприятий увеличилась в 2,6 раза к январю 2016 года, в том числе в обрабатывающих производствах – в 3,1 раза, в сельском хозяйстве – в 1,3 раза.

СПРАВОЧНО:

В обрабатывающей промышленности наибольшее увеличение прибыли организаций зарегистрировано в производстве молочной продукции, производстве напитков, производстве кокса, производстве пластмасс и синтетических смол в первичных формах, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве резиновых и пластмассовых изделий, сельхозмашиностроении.

22 Марта.


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