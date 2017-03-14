В Алтайском крае в январе 2017 года выросла прибыль предприятий реального сектора экономики

6,2 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем в январе 2016 года.

В январе 2017 года более 75% прибыли региона полученопредприятиямипромышленности, около 11% — предприятиями сельского хозяйства.

Прибыль промышленных предприятий увеличилась в 2,6 раза к январю 2016 года, в том числе в обрабатывающих производствах – в 3,1 раза, в сельском хозяйстве – в 1,3 раза.

СПРАВОЧНО:

В обрабатывающей промышленности наибольшее увеличение прибыли организаций зарегистрировано в производстве молочной продукции, производстве напитков, производстве кокса, производстве пластмасс и синтетических смол в первичных формах, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве резиновых и пластмассовых изделий, сельхозмашиностроении.

22 Марта.