В Алтайском крае в январе 2017 года сохраняется положительная международная миграция

Из других регионов России в край въехало 1248 человек, что на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом наблюдается снижение числа выбывших из региона в другие регионы России (на 1,4% меньше, чем в январе 2016 года). Межрегиональный миграционный отток в январе 2017 года сократился на 90 человек.

Всего в январе текущего года в Алтайский край въехало 1907 человек, что на 2,7% больше, чем в январе 2016 года.

22 Марта.